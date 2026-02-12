江戸時代創業の老舗こだわりの味を伝授！河村屋 浅草店 3F『Hakko Lab.』にて2026年2月18日（水）よりワークショップを始動！

株式会社 河村屋

創業２３０年以上の歴史を持つ漬物の老舗、「株式会社 河村屋」（本社：埼玉県さいたま市北区 ／ 代表取締役：染谷 静香）は、河村屋 浅草店 3Fのレンタルスペース「HAKKO Lab.（発酵ラボラトリー）」にて、2026年2月18日（水）よりワークショップを始動します。



その第一弾として、


河村屋秘伝のヤンニョムレシピと老舗の漬け技術を伝授する「白菜キムチ教室」を開講。


そして、本開催は大宮本店、川越店、浅草店にて巡礼開催いたします。




過去の開催風景 @大宮本店

──河村屋キムチの こ・だ・わ・り

天然塩だけを使用し、職人が白菜の状態に合わせて量を調整して下漬けします。


そして、１週間以上冷蔵庫で熟成させ、白菜本来の風味と甘みを最大限に引き出す。


河村屋 特製キムチ、美味しさの秘訣の一つは、老舗ならではの職人による下漬け技術にあります！


河村屋 秘伝のヤンニョムレシピと本漬け方法は、当日のお楽しみ！



──河村屋 キムチ教室：開催概要

※各店の教室開催内容、スケジュール、価格が異なります.　詳しくは、以下開催概要のリンクよりオフィシャル情報をご確認ください.


【 大宮本店(https://www.kawamuraya.co.jp/blog/2026omiya-kimuchi/) 】


▶︎開催日程


　2/13（金）・2/14（土）・2/27（金）・2/28（土）


　各回 11:00～12:30


　※12:30～：大宮本店特製キムチ鍋ランチをご提供.


▶︎定員：各回12名


▶︎参加費：5,000円（税込）


▶︎オフィシャル情報 & ご予約


　https://www.kawamuraya.co.jp/blog/2026omiya-kimuchi/



【 川越店(https://www.kawamuraya.co.jp/blog/2026kawagoe-kimuchi/) 】


▶︎開催日程


　2/20（金）・2/23（月）・3/2（月）


　各回 11:30～13:00


　※川越店特製アレンジキムチを盛り合わせキムチプレートをご提供.


▶︎定員：各回５名


▶︎参加費：4,500円（税込）


▶︎オフィシャル情報 & ご予約


　https://www.kawamuraya.co.jp/blog/2026kawagoe-kimuchi/



【 浅草店(https://www.kawamuraya.co.jp/blog/2026asakusa-kimuchi/) 】


▶︎開催日程


　2/18（水）・2/23（月）


　各回 14:00～15:30


　※浅草店特製キムチプレート & 厳選ドリンクをご提供.


　（ドリンク：日本酒・マッコリ・玄米茶・ほうじ茶）


▶︎定員：各回８名


▶︎参加費：5,000円（税込）


▶︎オフィシャル情報 & ご予約


　https://www.kawamuraya.co.jp/blog/2026asakusa-kimuchi/



──レンタルスペース『HAKKO Lab.』


浅草店 3F「HAKKO Lab.」は、普段レンタルスペースとしてご利用いただけます。


アイランド型キッチン、ギャラリー機能が備わっているので、料理教室やワークショップ、エキシビジョンにもご活用いただけます。


また、レンタルスペースご利用時に、2F 飲食店「八重乃香」よりお食事提供が可能なため、お昼時のご利用にも便利です。



▶︎HAKKO Labo. ご予約ページ


https://spacemarket.com/p/s-IvzIsGyMJtVdqs



本開催のご案内は以上になります。


河村屋スタッフと発酵文化体験、キムチ作りを楽しみましょう！


詳しい内容は、上記各店のオフォシアル情報リンクよりご確認ください。




河村屋 スタッフ一同、


皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。