インティメート・マージャー、【2月開催】データ活用の課題が解決できる共催セミナー決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下当社）は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、２月に開催することをお知らせいたします。

＜2月開催セミナー概要＞

SNS時代こそ「メルマガ」！ファン化のコツとAIで成果を出す実践論を解説

・開催日：2026年2月18日（水）13時00分～14時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_J2UMHaUqRTiJyksYLMNhbg

・参加対象者：少人数・兼務体制でメールマーケティングの工数を削減したい方

全配信（一斉送信）のメルマガのみでセグメント配信やシナリオ設定に手が回っていない方

MAツールや配信システムを導入したが機能の2～3割しか使いこなせていないと感じている方

「AIでのメール作成」に興味はあるが品質への不安や使い方がわからず実践できていない方

SNSだけでなく自社のハウスリストを活用して着実にLTVを向上させたい方

Brand-formance 2026 ～「ただの広告」が通用しない日。「信頼」が売上になる日。～

焼畑農業的な獲得を卒業し、LTVを最大化する「Brand-formance」の全貌

・開催日：2026年2月25日（水）11時00分～15時40分

※簗島講演パートは14時35分～14時55分です。

・申し込みURL：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seixyZOVC8Vc?utm_source=intimatemerger

・参加対象者：広告費をかけているのに手応えが薄くなってきた方

成果は出ているのに、どこか不安が消えない方

代理店・制作会社・インハウスが混在し、誰が全体の意思決定をしているのか曖昧になっていることに悩んでおり、全体最適を回す仕組みを作りたい方

AIは自社をどう語っているか？ AI検索最適化の最前線

～100万人の行動ログから紐解く、AI時代のブランド指名獲得戦略～

・開催日：2026年2月26日（木）15時00分～16時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_D8FrxjvXSnyLZm462PlilA

・参加対象者：最新の「AI検索最適化」について具体的な手法やトレンドをいち早くキャッチアップしたいChatGPTやGeminiなどのAI回答において自社ブランドが引用・推奨される確率を高めたい方AI

経由の流入が「直接流入（Direct）」等に紛れてしまい正しい効果測定ができず困っている方自社サイトに来なかったユーザーがどの競合サイトへ流れているかをデータで把握したい方

https://note.intimatemerger.com/n/n292c206eb990

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。