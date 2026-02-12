ワシントンホテル株式会社との業務提携に関するお知らせ

藤田観光株式会社

藤田観光株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役兼社長執行役員 山下 信典、以下「当社」）は、2026年2月12日付で、ワシントンホテル株式会社（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長 長谷川 太、以下「ワシントンホテル社」）との間で業務提携契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

当社とワシントンホテル社は、いずれも「ワシントンホテル」ブランドを展開しており、同ブランドの商標を共同で所有する関係にあります。これまでも両社は協力関係を築いてまいりましたが、今般の協議の結果、顧客属性の共通性・親和性、地域的な補完性、ならびにブランド共有といった観点から、相互により強固な補完・協力関係を構築することが、さらなる「ワシントンホテル」ブランドの価値向上および両社の企業価値向上に資すると判断いたしました。当社のWHG事業の成長戦略を実現するうえで、ワシントンホテル社は欠かせないパートナーであるとの認識のもと、今後の持続的な成長とブランド価値のさらなる向上を目指し、本業務提携を締結いたしました。

今後、顧客利便性の向上および顧客基盤の拡充を目的として、会員プログラム（当社の「THE FUJITA MEMBERS」とワシントンホテル社の「ワシントンネット」）の相互利用を、2026年4月1日より開始する予定です。あわせて、両社の株主優待制度の利便性向上を目的とした相互利用についても協議中であり、さらに物品調達や業務の外注、DXの活用による業務効率化など、幅広い分野での連携についても検討を重ねてまいります。

「THE FUJITA MEMBERS」会員様は、ワシントンホテル社が全国で運営するすべての「ワシントンホテルプラザ」および「ワシントンR&Bホテル」の予約が可能となり、ポイントサービスや会員特典を利用いただけるようになります。

両社の連携を通じて、ビジネスや観光でご利用のお客さまに、より多くの選択肢と高い利便性を提供し、快適な宿泊体験をお届けしてまいります。

新たにTHE FUJITA MEMBERSの対象となるワシントンホテル社の施設（43施設）

また、ワシントンネットの公式ホームページからも当社施設の予約・利用が可能となります（2026年4月1日から予約受付、特典提供を開始予定）。なお、開始時は直営18施設からのスタートとなります。

ワシントンネット公式ページから予約可能になる当社対象施設（18施設）

■ワシントンホテル株式会社の概要

■名称：ワシントンホテル株式会社

■所在地： 愛知県名古屋市千種区内山三丁目23番5号

■事業内容：ホテル業、飲食店業

■設立年月日：1961年5月11日

■公式HP：https://www.washingtonhotel.co.jp/

■運営施設：ワシントンホテルプラザ、ワシントンR&Bホテル

■施設数・客室数：43施設・9,469室

■藤田観光株式会社について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie