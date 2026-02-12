韓国ビューティーブランド「ITFU（イッツフー）」、Qoo10日本にて新製品発売記念特別イベント開催
韓国発のスキンケアブランド「ITFU（イッツフー、以下 当ブランド）」は、新製品「ヒアルロニック レイヤー スージング アンプル」の発売を記念し、2026年2月13日にQoo10日本にて1日限定の特別イベントを開催する。本イベントは日本最大級のECプラットフォームであるQoo10 JPにて実施され、肌の乾燥や弾力不足に悩む現代女性に向けて、科学的アプローチに基づいた新しい保湿ソリューションを提案する。
現在、日本のスキンケア市場では、単なる機能性を超えて、成分の専門性と即効性を通じて肌悩みを解決しようとする消費トレンドが定着している。特に、季節の変わり目や室内環境の乾燥による肌トラブルへの関心が高まる中、「保湿力」と「肌への優しさ」を同時に満たす製品へのニーズが増加している。
当ブランドは日本市場の動向を分析する中で、既存消費者から「科学的な成分構成」と「持続的な保湿力」への強いニーズを確認した。そこで、「肌本来の健やかさを取り戻す」をテーマに、成分の最適化と効果実感を両立させた「ヒアルロニック レイヤー スージング アンプル」を発売することとなった。
今回の新製品発売および特別イベントを通じて、当ブランドは以下の3つの核心的な価値を提供する。
分子サイズの異なる11種のヒアルロン酸による多層保湿: 肌表面から角質層深部まで浸透できるよう、異なる分子サイズのヒアルロン酸11種を独自の比率で配合した。これにより、立体的で長時間持続する保湿効果を実現した。
PDRNとこんにゃく根抽出物のシナジー: サケ由来のPDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）と天然こんにゃく根抽出物を含有し、乾燥によるダメージを受けた肌の再生をサポートするとともに、潤いと弾力を同時に与えるエッセンス（セラム）として完成させた。
データに基づいた処方設計: 日本市場における消費者の反応と肌悩みデータを分析し、効果実感が早く、肌に刺激なく優しく浸透する処方を実現した。
当ブランドは2月13日に実施される本イベントを皮切りに、2026年上半期中、継続的な新製品投入および既存製品のリニューアルを計画している。今後は日本の消費者ニーズに合わせた季節限定製品の開発やライフスタイル市場への本格参入を通じ、日本女性に信頼されるスキンケアブランドとしての地位確立を目指す。
【イベント概要】
期間: 2026年2月13日（木）1日限定
プラットフォーム: Qoo10 JP
対象製品: ヒアルロニック レイヤー スージング アンプル
ITFU（イッツフー）について
ITFUは韓国発のスキンケアブランドで、皮膚科学に基づいた処方設計と効果実感を重視した製品開発を通じて、現代女性の多様な肌悩みに応えるソリューションを提供している。
-日本 Brandwarp company が代行発行する記事です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341636/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341636/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ブランドワープ
