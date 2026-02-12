株式会社イーハイブ 週２正社員・短時間正社員制度の「一次相談AIチャット」を開発 ― 制度導入・働き方検討の“最初の整理”を支援 ―
株式会社イーハイブ
週２正社員・短時間正社員制度の「一次相談AIチャット」を開発
― 制度導入・働き方検討の“最初の整理”を支援 ―
【概要】
Webシステム開発・CMS提供を行う株式会社イーハイブ（本社：福岡市中央区、代表取締役：平井良明）は、一般社団法人中小企業事業推進機構が推進する「週2正社員・短時間正社員制度」に関する一次相談用AIチャットシステムを2026年2月12日に開発し、公開いたしました。
導入ページ：https://www.shu2.jp/176462.html
本チャットは、制度の“正解”を提示するものではなく、
制度導入や働き方検討の前段階で必要となる「思考の整理」を目的としています。
■ 背景
人材不足や多様な働き方の広がりを背景に、
「正社員＝フルタイム」という前提を見直す動きが広がっています。
一方で、
・制度として本当に導入できるのか
・働く側にとって現実的なのか
・自社に合うのかどうか分からない
といった“考え始めの壁”が存在しています。
多くの方が、
「いきなり専門家に相談するほどではない」
しかし
「ネット検索だけでは整理できない」
という状態にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341637/images/bodyimage1】
■ 本取り組みの特徴
今回開発したAIチャットは、
以下の点を重視して設計されています。
・回答は短く、分かりやすく
・断定しない設計
・企業側／働く側それぞれの立場に応じた整理
・専門家相談への自然な橋渡し
あえて「結論を出し切らない」設計とすることで、制度の誤解や過度な単純化を防ぎ、本質的な対話につなげる構造となっています。
________________________________________
■ 今回の取り組みの意図や狙い、ターゲットについて
週2正社員・短時間正社員制度は、企業側にも働く側にもメリットがある一方で、制度設計を誤ると機能しません。
本チャットは、
・中小企業経営者
・人事担当者
・働き方を見直したい個人
を対象に、「制度導入前の思考整理」を支援することを目的としています。
AIを使うことで、24時間いつでも、気軽に整理を始められる環境を整えました。
________________________________________
■ イチオシ・目玉となるポイント
最大の特徴は、“答えを出さないAI” であることです。
一般的なチャットボットがFAQ型であるのに対し、本システムは「立場の確認」「問い返し」「整理」を重視しています。制度の普及を目的としながらも、押し付けにならない構造を実現しました。
________________________________________
■ アイデアの誕生と課題、その解決策
週2正社員制度の活動を進める中で、「興味はあるが、どう考えればいいか分からない」
という声が繰り返し寄せられました。従来は、説明会や個別相談が主な入口でしたが、
時間や心理的ハードルが存在しました。
そこで、
・思想を損なわない設計
・制度を単純化しすぎない
・専門家の役割を奪わない
という条件を満たすAIチャットを開発。Webシステム開発を行うイーハイブの技術と、週2正社員の思想を組み合わせることで実現しました。
■GPTs導入・AI活用に関するご相談
チャットや、企業思想を反映したAI設計、Webサイトへの対話型導入などのご相談は、
株式会社イーハイブまでお問い合わせください。
AIを単なる効率化ツールではなく、“対話の入り口”として設計する支援を行っています。
＜株式会社イーハイブ：インターネット関連＞
商号 株式会社イーハイブ https//www.i-hive.co.jp/
設立 1997年12月1日
本社 福岡市中央区天神4-8-2
代表取締役 平井良明
＜関連URL＞
週2正社員・短時間正社員制度 https://www.shu2.jp/
コムログクラウド https://cloud.comlog.jp/
株式会社イーハイブ https://www.i-hive.co.jp/
プレスリリース詳細へ