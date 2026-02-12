連載開始から40周年を迎えた「シティーハンター」「40th ビジュアルver.」と「ミニキャラver.」のLINE着せかえがインクルーズより2点一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「シティーハンター」のLINE着せかえを2026年2月12日（木）に配信開始致しました。
連載開始から40周年を迎えた「シティーハンター」より、「40th ビジュアルver.」と「ミニキャラver.」のLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより2点一斉に配信開始！是非、LINE着せかえでも「シティーハンター」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】シティーハンター 40th ビジュアルver.
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b4a08eb9-9956-47f4-99f2-45eaadafe3f4
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
【タイトル】シティーハンター ミニキャラver.
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=d3ee6d37-21c8-4d1d-96a1-ec8bb1a12d67
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■シティーハンター
新宿駅東口の伝言板に書き込まれる
「XYZ」のアルファベット３文字──。
それは、“もう後がない”という依頼人からの
切実なメッセージ。腕は超一流ながら無類の
美女好き・冴羽獠と、そのパートナー・槇村香のコンビが、
裏社会の始末屋(スイーパー)「シティーハンター」として、
時に依頼人の美女にもっこりしながら、さまざまな依頼を解決する！
「週刊少年ジャンプ」にて1985年から1991年まで
連載された作品。2025年2月26日に連載40周年を迎えた。
【OFFICIAL SITE】https://cityhunter.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/cityhunter100t
(C)北条司／コアミックス 1985, 版権許諾証 S08-12K
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
