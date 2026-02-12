3月3日 SSKセミナー「基礎から学ぶ系統用蓄電池ビジネス」RAUL株式会社代表 江田健二が登壇します
株式会社新社会システム総合研究所は、3月3日（火）にセミナー「基礎から学ぶ系統用蓄電池ビジネス」を開催します。RAUL株式会社 代表取締役の江田健二が講師を務めます。
基礎から学ぶ系統用蓄電池ビジネス
～実務視点のケーススタディや運用開始プロセス、収益モデル等、急成長市場の全体像を一挙解説～
【開催日時】 2026年3月3日(火) 13:00～15:30
【会 場】 SSKセミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
※ライブ配信（Zoom）もございます
【申し込み】 https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?gpage=26160
【受 講 料】 1名につき 33,550円（税込）
同一のお申込フォームよりお申込の場合、２人目以降 27,500円（税込）
※アーカイブ配信（2週間）をご希望の場合は、追加料金11,000円（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341595/images/bodyimage1】
【講義内容】
I．系統用蓄電池ビジネスの全体像と実際の運用まで
ＲＡＵＬ株式会社 代表取締役社長
一般社団法人エネルギー情報センター 理事 江田健二
再生可能エネルギーの拡大とともに、電力系統の安定化を支える「系統用蓄電池」の市場が急成長しています。
系統用蓄電池の基本的な仕組みから、なぜ今このビジネスが注目されているのかという背景、ビジネスモデル、収益構造や導入から運用までの具体的なステップをわかりやすく解説します。また、運用フェーズにおける主要なプレイヤーやアグリゲーター等、各プレイヤーとその役割もご紹介します。
１．系統用蓄電池ビジネスとは？
２．ビジネスの収益構造／各市場／補助金など
３．導入検討から運用開始までの流れ／注意ポイント
４．系統用蓄電池事例／実事例紹介
II．系統用蓄電池の現場実務と導入・建設・運用で直面するリアル
株式会社クローバー・テクノロジーズ 代表取締役社長 淺岡佑珠広氏
系統用蓄電池は、制度やビジネスモデルを理解するだけでは実現しません。実際の現場では、系統接続、用地条件、設計・施工、スケジュール管理、関係各所との調整など、導入前後で数多くの実務的な課題や想定外のトラブルが発生します。
本セッションでは、EPC事業者として多数の案件に携わってきた立場から、机上では見えにくい「現場ならではの論点」や「陥りやすい落とし穴」を、具体的な実例を交えて解説します。「なぜ計画通りに進まないのか」「どの段階で問題が顕在化しやすいのか」「事前に何を押さえておくべきだったのか」といった点を整理しながら、これから系統用蓄電池に取り組む事業者が失敗リスクを下げ、スムーズに事業を進めるための実務的な視点を共有します。
１．系統用蓄電池プロジェクトの現場フローと実態
２．接続検討・設計・施工段階で起こりやすいトラブル
３．スケジュール遅延やコスト増につながる典型的な落とし穴
４．実案件から見る「うまくいったケース／苦労したケース」
５．事業者・投資家が事前に確認しておくべきポイント
６．質疑応答／名刺交換
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
