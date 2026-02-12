RAUL株式会社が企業向け「GX経営実践プログラム」を提供開始 ―企業規模や業種に応じたGX推進を体系的かつ実践的にサポート
RAUL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：江田健二）は、企業のグリーントランスフォーメーション（GX）推進を体系的かつ実践的に支援する「GX経営実践プログラム」の提供を開始いたしました。
世界的に脱炭素化の流れが加速するなか、日本企業においても、GXは企業経営における重要課題であり、「経営戦略」として位置づけられています。一方で、多くの企業では「何から着手すべきか分からない」「社員の理解や意識が追いつかない」といった課題を抱えています。
こうした背景を受け、RAULは20年以上にわたり再生可能エネルギー分野で研修・コンサルティングを行ってきた知見を活かしGXを単なる知識習得にとどめず、実践的な行動計画の策定までを支援する「ＧＸ経営実践プログラム」を開発しました。
本プログラムでは、理解 → 議論 → 実行の3ステップで、知識の定着から自社のロードマップ策定までを一気通貫で支援します。
本プログラムの最大の特長は、一般的な一律解説ではなく、GX・カーボンニュートラル分野で多数の著書を持ち、企業・自治体の支援を長年行ってきた第一人者である江田健二が、直接貴社の戦略をレビューする点にあります。実務・政策・市場を熟知した専門家が、議論や成果物に対して具体的な講評・フィードバックを行うことで、意思決定に耐える実践的なGX戦略へと磨き上げます。
経営層から実務担当者、業界団体、地方自治体、コンサルタントなど、GXに関心を持つあらゆる方を対象とし、組織全体でGXを推進できる体制づくりをサポートします。
【サービス詳細】
https://www.ra-ul.com/gl-lecture
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： http://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858／Fax: 03-6856-4305 E-mail:info@ra-ul.com
配信元企業：RAUL株式会社
【サービス詳細】
https://www.ra-ul.com/gl-lecture
