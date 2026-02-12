ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農あおもり」は、２月１３日（金）から「青森もりもり応援キャンペーン」を開催します。 甘み・酸味・果汁の多さが人気の「サンふじ」や、青森を代表する黒毛和種の「倉石牛」、大きさと品質の良さが自慢の「にんにく」など、対象商品を「お客様送料負担なし」で販売します。 さらに、ショップ内の全商品がその場で使えるクーポンの使用で２０％ＯＦＦで購入でき、いつも以上にお得に買い物をお楽しみいただけます。

青森もりもり応援キャンペーンＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005327/ ■「青森もりもり応援キャンペーン」概要 １．販売期間：令和８年２月１３日（金）～３月中旬まで２．内 容：対象商品がお客様送料負担なし、全商品対象にクーポン使用で２０％オフ３．対象商品（一部抜粋） （１）贈答用サンふじ×王林約５ｋｇ（特Ａ×特選１６～２０玉） バランスのよい味わいで、多くの方から愛される「サンふじ」と、甘みの強さと酸味の少なさが特徴の「王林」の詰合せです。 https://www.ja-town.com/shop/g/g2001-020301277/

（２）青森県産 倉石牛 切り落とし ミニパック 青森県を代表する黒毛和種の倉石牛。小分け仕様で使いやすく、すき焼き・しゃぶしゃぶにもおすすめです。 https://www.ja-town.com/shop/g/g2001-402/

（３）青森県産にんにく１ｋｇ（令和７年産）２Lサイズ 大きさと雪のような白さが自慢です。ホイル焼きや皮のまま丸ごと揚げてもおいしく召し上がれます。 https://www.ja-town.com/shop/g/g2001510000/

（４）希望の雫(Pet280ｍｌ×２４本、果汁100％ストレートジュース) 青森県産りんごだけを使用した当店人気No.１のりんごジュース。こだわり製法「密閉搾り」により、りんご本来の味・色・香りを大切に閉じ込めました。 https://www.ja-town.com/shop/g/g200106307/

４．対象ショップ：ＪＡ全農あおもり５．青森もりもり応援キャンペーン：https://www.ja-town.com/shop/e/e10005327/ 【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown