一般社団法人 伊豆市観光協会修善寺支部は近年、訪日外国人の増加に伴う修善寺温泉の魅力向上を目的に宿泊前後の観光体験コンテンツの造成に注力、この度一日体験ツアーを造成しました。この地はかつて源頼家が幽閉されていたという歴史があり、一説には頼家は戦に赴く際、自ら仏像を彫り、お守りとして身に着けていたと伝えられています。

この歴史に着想を得て、現代に蘇る「旅のおまもり」造り体験をご用意しました。仏師の丁寧な指導のもとで木を彫りながら心を整え、世界に一つだけの仏像を完成させます。

修善寺ならではの特別な時間を、ぜひご体感ください。





仏師による体験





●修善寺地蔵お守り彫り体験ツアー

【2時間半体験】

・仏師の山崎仁先生による「お地蔵さま」の木彫り体験

・修善寺自然公園内葭原観音堂、見る人や祈る人により姿を変えると伝わる三十三観音のガイド付き見学





専用サイトにてご予約ください

https://widgets.bokun.io/online-sales/f3eb6f8c-2bce-4f94-8a78-683009088fd9/experience/1064306





個人、団体にも対応

お守りはお土産としてお持帰り





●修善寺温泉とは

静岡県伊豆市にあり伊豆半島で最も歴史がある温泉地、伊豆・修善寺温泉(しゅぜんじおんせん)「小京都」とも言われるこの町は、景観だけでなくここでしか体験できない特別な旅の楽しみ方ができる観光地です。

日本百名湯にも選ばれ温泉街の中心に修善寺川(通称：桂川)が流れ、河岸には温泉宿や飲食店が建ち並びます。河原沿いには、同温泉地のシンボル的存在の独鈷の湯があります。約1200年前には日本仏教に大きな影響を与えた高僧のひとり、弘法大師・空海が開いたと伝わる地名の由来となった「修禅寺」があり多くの観光客が訪れます。この寺では毎年8月20・21日に秋季弘法大師大祭が催され、屋台や打ち上げ花火が催されます。また、遊歩道が整備され「竹林の小径」などが人気のスポットとなっています。温泉街付近には源氏に関する史跡が多く、鎌倉幕府第2代将軍、源頼家の墓や、頼家の冥福を祈って母である北条政子が建てた指月殿などが残り今もどこか厳かな空気が感じられます。





URL： https://www.shuzenji-kankou.com/









●参考取材記事(多言語)

日本語： https://matcha-jp.com/jp/25447

英語 ： https://matcha-jp.com/en/25447

繁体字： https://matcha-jp.com/tw/25447

簡体字： https://matcha-jp.com/cn/25447

タイ語： https://matcha-jp.com/th/25447

韓国語： https://matcha-jp.com/ko/25447