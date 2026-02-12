Sotoo design co.ltd（所在地：東京都世田谷区）は、2025年に発売した新しい価値観のレザージャケットが高い人気を集めたことを受け、2026年春の再販売を決定いたしました。100%フルベジタブルタンニンレザーを使用し、植物成分由来の染料で仕上げた同商品は、ファッション業界において求められるサステナビリティと美しさを両立させた新世代のアイテムとして注目を集めています。

社会的背景と需要の変化

ファッション産業は世界的に環境負荷軽減への圧力が高まっており、特にレザー製品における化学薬品の使用削減と廃棄物処理が課題となっています。消費者の価値観も急速に変わり、単なるデザイン性だけでなく、製造プロセスの透明性と環境への配慮を重視する購買層が拡大しています。こうした時代の要請に応えるべく、NAVY.WOが今季提案するのは「サステナブルのその先」ともいえるリジェネラティブ（再生的）な価値観です。同社は長年にわたり環境配慮と高い技術の両立を追求してきた実績を持ち、その思想に基づいたレザーコレクションは市場において新たな選択肢として認識されています。

レザージャケットの特徴と製造工程

今回の再販売となるレザージャケットは、自然と人の営みを調和させるものづくりの哲学を具現化した一着です。使用素材には、ミモザ、チェスナッツ、グレープなどの植物が本来持つポリフェノール成分を活かした100%フルベジタブルタンニンレザーを採用。合成化学薬品を使わない伝統的なタンニン鞣しにより、レザー本来の美しさを最大限に引き出しています。染色工程においても、すべてベジタブルダイ（植物染め）で仕上げられており、化学薬品に依存しないこだわりが徹底されています。このアプローチにより、環境への負荷を最小限に抑えながら、深みのある色合いと風合いが実現されています。デザイン面では、シンプルで研ぎ澄まされたシルエットが特徴です。衿まわり、アームホール、後裾には柔らかなカーブが施され、構築的でありながらも女性らしい優美さを備えています。着用者の内面の強さと静けさを同時に引き出す、洗練されたフォルムが魅力です。製造工程では、裏地をあえて省き、職人が一着ずつ丁寧に磨き上げる「磨き仕立て」を採用。この技法により、軽やかで柔らかさと確かな厚みが両立され、着るほどに身体に馴染み、時間とともに豊かな表情を生み出していくレザーの経年変化を楽しむことができます。

市場の反応と再販売への経緯

2025年の初販売においては、サステナブルなファッションアイテムを求める消費者から高い支持を得ました。単なるトレンド性ではなく、製造プロセスの透明性と環境への真摯な取り組みが評価され、リピート購入や新規顧客の獲得につながっています。今回の再販売決定は、確かな顧客ニーズと市場の評価に応える形での判断です。2026年春シーズンにおいて、さらに多くの消費者にこの新しいサステナブルの価値観を届けることを目指しています。

商品詳細

・商品名...「FULL VEGETABLE TANNED LEATHER JACKET（フルベジタブルタンニン レザージャケット）」・素材...羊革・サイズ..1（７号）・２（９号）・価格...77,000円（税込）※同じ素材でスカート69,300円(税込）・サイズ２のみの販売もあり。https://navy-wo.com/?pid=188401802

商品販売先

・自由ヶ丘店東京都世田谷区奥沢5-20-17-1Ftel:03-6379-1761・新宿高島屋店東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-24階「Style&Edit」内 NAVY.WOtel:03-5361-1015・小倉井筒屋店福岡県北九州市小倉北区船場町1-1-3Ftel:093-522-2376【NAVY.WO取扱いSHOP】＜横浜高島屋 STYLE＆EDIT＞横浜市西区南幸1-6-31-4Ftel:045-313-7349【公式NET SHOP】https://navy-wo.com

概要

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DQa3YYfEyJY//

Sotoo design co.ltdが展開するNAVY.WOレザーコレクションは、伝統的なタンニン鞣しと植物染めを採用した環境配慮型のレザージャケットです。化学薬品に依存しない製造プロセスにより、レザー本来の美しさを引き出しながら、環境への負荷を最小限に抑えています。2025年の初販売で高い人気を集めたこの商品は、2026年春に再度販売されることが決定いたしました。シンプルで優美なシルエットと、着用するほどに豊かに変化するレザーの風合いを備えたこのジャケットは、ファッション業界において「サステナブルのその先」を示す新世代のアイテムとして位置づけられています。NAVY.WOは、確かな技術を持つファクトリーとの長年の協業を基盤に、普遍性と進化が共存する新しいサステナブルのかたちを提案し続けます。

会社概要

企業名：Sotoo design co.ltd所在地：東京都世田谷区奥沢5-20-17-1F代表者：小松左京事業内容：レディースアパレル及びアクセサリーの企画・販売（NAVY.WOブランド運営）取扱店舗：自由ヶ丘店、新宿高島屋店、小倉井筒屋店ほか全国主要百貨店にて販売中公式サイト：NAVY.WO official websitehttps://navy-wo.com/