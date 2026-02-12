和洋菓子の製造販売を行う株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は、FM大阪開局５５周年企画『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』とスペシャルコラボした限定デザインの「ゆずオーケストラ×月化粧（6個入り）」を発売いたします。2024 年 12 月 30 日、31 日の２days、「横浜 BUNTAI」で開催された、ゆず初のオーケストラコンサート「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」。「関西でも開催してほしい！」「オーケストラライブをもう一度見たい！」というファンの皆様の声にお応えし開催される、FM大阪開局５５周年企画『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』を、大阪みやげの『月化粧』が応援するかたちで、スペシャルコラボレーションが実現しました。※販売は数量限定で、先着順となります。※入場チケットをお持ちでない方もご購入いただけます。

【ゆずオーケストラ×月化粧】

■数量 1 箱/6 個入■価格 1,800 円(税込)■賞味期限 80 日

【開催概要】 『ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ』日時：2026 年 2 月 15 日(日) 開場 15:00 / 開演 16:00会場：大阪城ホール出演：ゆず / The Symphonic Orchestra

https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026/

【ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ】

2024年12月30日、31日の2days、「横浜BUNTAI」で開催された、ゆず初のオーケストラコンサート「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」。新旧のヒット曲をオーケストラアレンジでお送りしたライブは、即ソールドアウト。今回FM OSAKA 55周年とのスペシャルコラボにより、再びオーケストラライブの開催が実現。ゆずとThe Symphonic Orchestraが大阪城ホールの舞台で奏でる一夜限りのプレミアムコンサートです。

【大阪みやげ「みるく饅頭 月化粧」】

「みるく饅頭 月化粧」は、北海道産の 2 種類の豆をオリジナルブレンドした⽩餡に、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が見事に調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭です。2010 年 5 月より販売を開始。満月のように黄色く、まん丸な形から「月化粧」と名付けられました。国際審査機関「モンドセレクション」の最高金賞を 12 年連続受賞、2023 年 12 月には、「ジャパンフードセレクション」において「伊右衛門月化粧」とともに最高位のグランプリを W 受賞しています。また、2015 年より大阪マラソンの協賛サポーターとなり「月化粧」をランナーに提供。2020 年 10 月には JAL の国内線ファーストクラス 羽田発便の機内食として採用された実績を持つなど、関西を代表するお菓子へと成長しています。累計販売個数が 1 億６７００万個を突破※。年間売上は２２５０万個を超え、１．５秒に 1 個売れているお土産菓子となっています※。※伊右衛門月化粧を含む

■会社概要商号 ： 株式会社青木松風庵代表者 ： 代表取締役 青木一郎所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15設立 ： １９８５年１０月事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売資本金 ： 2,000万円URL ： https://www.shofuan.co.jp