全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP(本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生)は、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ最新作『夜の魔法学校からの脱出』の演出に、元シルク・ドゥ・ソレイユ日本代表スタッフの小栗了氏、「バケモノの子」など数々の舞台演出を手がけるリアルマジシャンRYOTA氏の2名の起用が決定したことをお知らせいたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/wizardpark/

『夜の魔法学校からの脱出』は、累計動員数40万人以上を記録する大人気シリーズ、リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズの最新作。閉園後の遊園地を舞台にした夜公演『夜の魔法学校からの脱出』と、制限時間なしで日中の遊園地を楽しみながら遊べる昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』の2つで構成された、魔法に満ちた遊園地で丸一日お楽しみいただける体験型ゲーム・イベントです。

■数々の舞台演出を手掛ける小栗了氏&リアルマジシャンRYOTA氏の起用が決定！

夜公演の舞台となるのは、閉園後の遊園地に姿を現すという“ルミナス魔法学校”。プレイヤーは新入生として、歓迎パーティーに参加します。そこで待ち受けていたのは、1,000年の封印から復活した邪悪な魔法使い。謎に満ちた魔導書を解読し、魔法を習得して立ち向かいます。閉園後の遊園地を貸し切った特別な空間で、遊園地全域を駆け巡りながら謎に挑むリアル脱出ゲームです。そんな本イベントの演出に小栗了氏の起用が決定。小栗氏は、シルク・ドゥ・ソレイユシアター東京の立ち上げにも携わり、2011年の閉鎖まで日本スタッフの代表を務めました。過去のリアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズでも演出を務め、物語とショーを融合させた没入感溢れるステージを作り上げました。今年もより魅力的な物語の場とするため、再びSCRAPとタッグを組みます。さらに今年は魔法学校の世界観の中で披露される「魔法」の演出をより本格的なものにするため、リアルマジシャンRYOTA氏監修のもと、マジックの演出も取り入れます。RYOTA氏はMr.マリックの秘蔵っ子といわれ、劇団四季「バケモノの子」「ゴースト＆レディ」などをはじめ、多数の舞台でマジック監修を務めています。現在開催中のリアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』でも、世界観に合わせた大迫力のマジック演出で参加者を魅了しました。魔法学校で繰り広げられる、まるで本当に魔法を使っているかのような驚きの演出にどうぞご期待ください。本イベントのよみうりランド開催分のチケットは好評販売中。東京での開催に続き北海道や広島など、全国各地の遊園地でも開催予定です。小栗氏とリアルマジシャンRYOTA氏の演出が魔法の世界へ誘う夜公演、遊園地とあわせて自由に楽しめる昼コースと、丸一日魔法に満ちた世界で楽しめる本イベントにどうぞご期待ください。▼過去のリアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」夜公演の様子

リアル脱出ゲーム「全国夜の遊園地」シリーズ『夜の魔法学校からの脱出』概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/wizardpark/■シリーズCMhttps://youtu.be/o1ssSuLSlZs－夜公演『夜の魔法学校からの脱出』－◼︎ストーリー閉園後の遊園地。ひっそりと霧に紛れるように魔法の校舎が姿を現す。「ようこそ、ルミナス魔法学校へ！」魔法の杖、古びた魔導書、不思議な生物、動く絵画。今宵は新入生であるあなた達を迎える歓迎パーティー。皆、これから始まる魔法の学校の生活に心を躍らせていた。…しかし、その高揚は瞬く間に打ち砕かれてしまう。封印されていた邪悪な魔法使いが復活してしまったのだ。激しい戦いの末、教師達が命と引き換えに稼げた時間は……僅か70分。封印のカギは学校で1,000年秘匿されている謎めいた魔法。解き明かせるのは、残されたあなた達だけ。未熟でも、杖を片手に立ち向かえ。◼︎プレイ形式・所要時間：約130分(制限時間：70分)・参加人数：制限なし・一斉スタート・屋外イベント

－昼コース『昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精』－◼︎ストーリー夜になると、不思議な魔法学校が姿を現す。ここは"魔法の遊園地"。あなたは、その魔法学校に入学したばかりの新入生。ある人物からの突然の呼び出しを受け、遊園地へと足を踏み入れた。どうやら飼っていた妖精が逃げ出したらしい。「お願い！ 妖精を捕まえてほしいの！この妖精たち、謎を解かないと捕まえられなくて……」あなたを待ち受ける、妖精たちが仕掛けた多種多様な謎の数々。遊園地を歩き回り、ときにはアトラクションを観察し、ひらめきだけでなく、推理力や体力までも試される。どう攻略するかは、あなた次第。にぎやかな遊園地に紛れた謎を解き明かし、妖精を捕まえまくれ！そして、その裏に隠された秘密とは……？◼︎プレイ形式・所要時間：約2～4時間・参加人数：制限なし・随時スタート・屋外イベント※昼コースは会期中、よみうりランドの開園日にご参加可能です。よみうりランドの休園日ならびに営業時間につきましてはよみうりランドHPをご確認ください。

◼︎開催会場、日程【東京】よみうりランド：4月10日(金)～6月14日(日)北海道や広島など、全国の遊園地で開催予定！◼︎チケット販売スケジュール販売中◼︎チケット料金・【東京】よみうりランド丸一日チケット【入園券付き】：6,700円夜公演チケット【入園券付き】：4,200円昼コースチケット：3,000円 ほか※4枚ご購入ごとに、丸一日チケットは1人あたり1,000円、夜公演チケットは1人あたり300円割引されます。※上記は前売チケットの価格です。※昼コースチケットは別途入園券の購入が必要です。※アトラクションのご利用は別途のりもの券もしくは、ワンデーパスの購入が必要になります。※当日チケットや中高生、小学生/シニアなどその他チケットの詳細情報、注意事項は以下をご確認ください。https://realdgame.jp/s/wizardpark/tokyo/※本イベントはU22団員割引の対象となります。詳細は下記よりご確認ください。(本イベントは土日ハイシーズンも割引対象となります。)https://scraptanteidan.com/s/n32/page/about_U22▼特典付きチケット情報「丸一日チケット」もしくは「夜公演チケット」の前売チケットは、+ 3,500円(税込)で特典付きチケットに変更可能です。特典付きチケットには限定グッズ「ルミナス魔法学校入学セット」が付属します。・特別試験：A5・秘密のメモ付き羽ペン：羽ペンサイズ H230～250mm・入学記念ピンバッジ：メインパーツサイズ W45.8×H50mm／サブパーツサイズ W20×H20mm

※特典付きチケットの購入について・当日チケットでの特典付きチケットの販売、および「ルミナス魔法学校入学セット」単体での販売はございません。・「ルミナス魔法学校入学セット」はイベント参加当日、「夜公演」の特典グッズ引換所にてお渡しいたします。・イベント会場の在庫状況によっては後日発送になる場合がございます。▼SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典「ルミナス魔法学校 蓄光アルファベット缶バッジ」※注意事項・団員お1人様につき1つのみとさせていただきます。・参加当日団員ブースにてお渡しします。・お渡しの際に団員マイページを確認させていただきます。・アルファベット全26種の中から1つお選びいただけますが、希望のアルファベットが品切れの場合もございますのでご了承ください。◼︎主催/企画制作：SCRAP

＜補足情報＞リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

＜補足情報＞SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine