春の歓びをアフタヌーンティーで表現した「Larboard Afternoon Tea ～Spring～」

株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル

横浜・みなとみらいの新港ふ頭にあるホテル、インターコンチネンタル横浜Pier 8（神奈川県横浜市中区新港 2-14-1）は、2026年3月3日（火）よりレストラン&バー「Larboard（ラーボード）」にて、「Larboard Afternoon Tea ～Spring～」を提供いたします。

3月から始まる新しいアフタヌーンティーのテーマは「Spring」。

寒い冬を経てようやく訪れる「春」の初々しさや、心弾む軽やかさなどをセイボリーやスイーツで表現しています。

最初に運ばれるセイボリーのプレートには、新玉ねぎや桜海老など春に旬を迎える食材を使った料理５品が並びます。水分を一切使わず旨味を凝縮させた新玉ねぎのスープには、アクセントとしてトリュフの香りをまとわせました。ふんわりとなめらかな食感の中にフォアグラの濃厚な風味が贅沢に感じられるフランは、上にのせたたっぷりの生クリームとともにお召し上がりください。

旬の桜海老の甘みと旨み、そして香ばしくサクサクとした食感がお楽しみいただける桜海老のタルトは、華やかな色合いで見た目にも春らしい一品です。

スイーツは甘酸っぱい苺で作ったクランブルタルト、苺をピスタチオと合わせたショートケーキのほか、桜の季節は桜、その後は苺、と時季により食材を変えて作られる２層仕立てのパンナコッタなど、春らしい色合いと味わいのメニューが並びます。キウイフルーツやオレンジなどの爽やかな果物が入った梅の旨みが溢れるジュレは大人の味わいです。

セイボリー、スイーツをお楽しみいただいた後は「INTERLUDE」（インタールード：幕間）として、ドイツの家庭料理“ブラート・カルトッフェルン”をどうぞ。ブラート・カルトッフェルンとはドイツ語で“焼いたじゃがいも”の意味で、外はカリッと中はほくほくのじゃがいもに大和豚で作ったベーコンや玉ねぎを合わせた、素朴ながら豊かな味わいの一品です。

アフタヌーンティーの最後を飾るのは、 “シェフズスペシャル”の「抹茶のモンブラン」。

香ばしいクッキー生地にさつまいものブリュレやシャンティをのせ、マロンペーストと白あんをベースにした美しい深緑色の抹茶クリームを絞りました。栗やシャンティ、ブリュレなどがハーモニーを奏でる華やかな味わいの奥に、抹茶の旨みとほろ苦さが楽しめる特別な一皿をご堪能ください。

あたたかい季節を迎え、うららかな雰囲気をたたえる海や街を眺めながら、春を迎える歓びを表現した「Larboard Afternoon Tea ～Spring～」を存分にお楽しみください。

内容：

＜SAVORIES＞

・アオリイカのマリネ ボッタルガ風味

・新玉ねぎのスープ トリュフの香り

・「横浜たまご」のサンドウィッチ

・桜海老のタルト

・フォアグラのフラン

＜SWEETS＞

・苺のクランブルタルト

・抹茶のブラウニー

・苺とピスタチオのショートケーキ

・梅と柑橘のジュレ

・旬果*のパンナコッタ *時季により桜または苺のいずれかをご提供します

※一部アルコールを使用しておりますが、加熱によりアルコール分はごくわずかとなっています

＜INTERLUDE＞

・ブラート・カルトッフェルン

＜CHEF’S SPECIAL＞

・抹茶のモンブラン

＜SCONE＞

・プレーンスコーン（クロテッドクリーム・はちみつ）

＜CAFE SELECTION＞

9 種の TWG Tea と 5 種のコーヒーからお好きなだけお楽しみいただけます。

【Larboard Afternoon Tea ～Spring～】

提供期間：2026年3月3日（火）～2026年6月2日（火）

提供店舗：レストラン＆バー「Larboard」（2階）

提供時間：12:00～16:00（L.O.） ＊120分制

料金（税サ込）： 7,500円

10,000円（グラスシャンパン付）

予約・お問い合わせ：045-307-2228（レストラン予約／10:00～19:00）

Webサイト：https://www.icyokohama-pier8.com/topics/afternoontea202603/

【施設概要】

◆施設名称：インターコンチネンタル横浜Pier 8

(読み:インターコンチネンタルヨコハマピアエイト)

◆開業：2019 年 10 月 31 日

◆所在地：神奈川県横浜市中区新港 2-14-1

※横浜ハンマーヘッドを正面にみて右手(専用エントランス)

◆ホテルウェブサイト：https://www.icyokohama-pier8.com/

◆電話：045-307-1111(ホテル代表)

◆アクセス：・みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩 12 分

・JR「横浜駅」よりタクシー15 分、「桜木町駅」よりタクシー7 分

・ぷかりさん橋、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルより海沿い徒歩 10 分

※新港ふ頭客船ターミナル直結

インターコンチネンタル横浜Pier 8について：

インターコンチネンタル横浜Pier 8は埠頭という希少な立地に位置する、海を間近に感じられる滞在型のリゾートホテルです。客船をイメージした個性あふれる客室では、汽笛の音や潮の香りが、まるで船旅をしているかのような特別な滞在にみなさまを誘います。ゆっくりとした時間を過ごしながら、旅するようにホテル内クルーズをご堪能ください。自分だけの時間を自分だけの過ごし方で、旅慣れた大人の優雅な滞在を叶えるインターコンチネンタル横浜Pier 8は、ご来館いただくお客さまをお迎えいたします。

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels

＊諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。最新情報はホテルホームページをご確認ください。

＊画像はすべてイメージです。