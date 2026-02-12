人気シリーズ「世界のお茶巡り」に夏期限定パッケージが登場「台湾凍頂烏龍茶」「ジャスミン茶」「東方美人茶」

株式会社 Tokyo Tea Trading

茶葉の輸入及び卸販売を手がける株式会社Tokyo Tea Trading（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齋藤充弘）は、 人気のティーバッグシリーズ「世界のお茶巡り」から、夏期限定の水出しパッケージを発売いたします。

お茶を水出しすることで渋味が抑えられ、台湾茶ならではの香りがより引き立ちます。涼しげでお湯出しとはまた違った一面をお伝えし、暑い季節を快適に過ごすための新しいお茶時間を提案します。

暑い季節を心地よく過ごす“水出し茶”という新習慣

近年、夏の長期化や気温上昇により、家庭で冷たいお茶への需要の高まりが見られます。お湯を使わず、お水で手軽に抽出できる水出し茶は、時短・省エネで楽しめることから人気が拡大。

今回の限定パッケージでは「台湾凍頂烏龍茶」「ジャスミン茶」「東方美人茶」の3商品において、水出しアイスティー にすることで台湾茶の魅力である “甘み”と“香り” がよりしっかり感じられる茶葉を厳選。

仕事や勉強中の水分補給から、リラックスタイム、食事中まで、さまざまなシーンで楽しめる夏の新習慣としてご提案します。

商品ラインナップ

台湾凍頂烏龍茶

台湾烏龍茶の代表格・凍頂烏龍茶。

水出しにすることで渋味が抑えられ、すっきりとした甘味と香りがより引き立ちます。

・発売日：2026年3月2日（月）

・内容量：1.5g×20P（30g）

・希望小売価格：315円（税込340円）

ジャスミン茶

華やかなジャスミンの香りと、台湾緑茶の爽やかな味わい。

冷たいままでも香りがしっかり立つリラックスにも最適な一杯です。

・発売日：2026年3月2日（月）

・内容量：1.5g×20P（30g）

・希望小売価格：315円（税込340円）

東方美人茶

深みのあるコクと華やかな蜜香が特徴の東方美人茶。

水出しでも香り高く、紅茶のような余韻が楽しめます。

・発売日：2026年3月2日（月）

・内容量：1.5g×20P（30g）

・希望小売価格：315円（税込340円）

■「世界のお茶巡り」ブランドとは

「世界のお茶巡り」は、世界各国のお茶文化を日常で楽しめるようにと生まれたTokyo Tea Tradingのオリジナルブランドです。

台湾茶を中心に、香り豊かで個性あふれる茶葉を世界中から厳選。

“お茶で世界を旅するようなひととき”をテーマに、華やかなデザインとみずみずしさを感じるパッケージで展開しています。今回の水出しシリーズにより、夏の飲料シーンでも選びやすいラインへと進化しました。

企業について｜Tokyo Tea Trading

1928年創業の調剤薬局事業をルーツに持ち、現在は人々の暮らしを豊かにする事業を展開するAeronaut Holdings。そのグループの一員であるTokyo Tea Tradingは、世界のお茶を発信するTea Companyとして、台湾茶をはじめとする多彩なお茶の製造・販売を行っています。これまでのスタイルにこだわることなく、一人一人に合った自由なお茶の魅力や楽しみ方を発信し、お茶が創り出す心温まる瞬間をお届けしています。

会社名 ：株式会社Tokyo Tea Trading

本社 ：〒150-6027東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F

代表 ：代表取締役社長 齋藤 充弘

設立 ：2016年9月（創業 1988年8月）

事業内容 ：茶葉の輸入及び卸販売

URL ：https://tokyoteatrading.com/