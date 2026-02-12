精密切削のプロフェッショナル企業による暮らしの品ブランドMontagna sacra（モンターニャ サクラ） デビュー
楽天ふるさと納税サイト、Amazon ふるさと納税サイトにて販売開始
・ブランドコンセプトは「ふるさとの自然を暮らしの品に。
イタリア語で『霊峰』を意味するMontagna sacra（モンターニャ サクラ）は、精密切削のプロフェッショナル企業による暮らしの品ブランドです。運営する株式会社フラスコは、四国の愛媛県西条市にある1971年創業の精密機械部品などを製造する会社です。私たちの強みである、先端設備と高度な職人技による難切削加工を活かしたライフスタイル用品を作りたいという思いからはじまりました。
Montagna sacra のある西条市は、西日本最高峰の石鎚山（いしづちさん）と瀬戸内海に囲まれた自然豊かな地域にあります。ふるさとの自然の恵みに感謝し、地元を中心に、ものづくりを愛する人たちと共に創る、現代の暮らしの品。私たちは、Montagna sacra の活動を通じて、ふるさとへの憧憬、ものづくりの素晴らしさをお届けします。
・霊峰の恵みと独持の技術から生まれたライフスタイル用品
社屋と中央奥に広がる石鎚山系。
3D化した石鎚山。
Montagna sacra（モンターニャ サクラ）の母体企業である株式会社フラスコは石鎚山の麓にあり、社屋からは美しく雄大な山の景色を見ることができます。石鎚山系から生まれる伏流水は「うちぬき水」として知られ、日本の名水百選にも選ばれています。やわらかく清らかな水は地域の日本酒作りに欠かせない素材です。地元の人々は、古くからの山岳信仰により石鎚山を「霊峰」として愛し、その恵みを大切に守り続けています。
私たちは日常にある「霊峰」をブランド名にしました。そして霊峰の恵みと自社の高度な精密切削技術を活かしたライフスタイル用品として、石鎚山をモチーフにさかずきを作ることにしました。
・西日本最高峰の石鎚山（いしづちさん）をチタンさかずきに
3D化した石鎚山をバランスを見ながら平盃の中に配置。
製品の精密な再現に欠かせない切削加工製品の手仕上げ工程。
さかずきの中にそびえる石鎚山のデザインが印象的なチタンさかずきは、「さかずきを私たちのふるさとの景色にみたてる」というデザインコンセプトから生まれました。
私たちは、その雄大な姿で地域の人々を見守る霊峰「石鎚山」を国土地理院地図の等高線データを3D化することにより精密に再現することに成功しました。さかずきの形状は、誰もが思い浮かべるような平盃（ひらさかずき）を選定し、3D化した石鎚山をバランスを見ながら中に配置しています。
チタンは、軽量、高温の環境下でも問題なく、耐食性の高い素材として知られています。その一方で加工の難しい、難切削材でもあります。熱伝導率が低く、強度が高い特性を持つチタンは、切削部分の温度が高くなり、工具の摩耗が大きくなってしまいます。また切削時に変形しやすく、精度を出すには高い技術力が必要になります。チタン切削加工製品の手仕上げは、熟練工の経験値の高さ、勘の鋭さなど、高度な職人技が光る作業です。
・製品紹介
チタンさかずきの楽しみ方と特徴
「チタンさかずき」は、さかずきを景色にみたてるという新発想のプロダクトです。
さかずきの中にそびえる霊峰を愛でながら日本酒をお楽しみいただけます。
チタンは、ステンレスよりも約45％軽量かつ同等以上の強度を持つ素材であることから、軽さと耐久性を兼ね備えたさかずきを実現しました。アレルギー反応を起こしにくい人体に安全な素材ですので、安心してご使用いただけます。チタンは、酸やアルカリにも強く、化学反応がほとんど起こらない錆びにくい素材です。チタンさかずきは、金属臭や飲料への成分移行を防ぎ、飲料本来の味をお楽しみいただけます。またステンレスよりも熱伝導率が低く、注いだ時の飲み物の温度を長く保ちやすい特徴があります。使うほどに表面に独特の深みや色味の現れるチタン特有の酸化皮膜は、使う人に育てる喜びをもたらします。
製品名： チタンさかずき 石鎚山
価格： 35,000円 税込価格
材質： チタン
加工： 切削加工
サイズ： 直径80mm × 高さ28mm
重量： 約80g
桐箱入り
・販売先情報
ふるさと納税において販売を開始
楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f382060-saijo/1047_fr/
Amazon ふるさと納税
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQTYJWQ
ブランド概要
名称： Montagna sacra（ モンターニャ サクラ）
所在地： 〒793-0010 愛媛県西条市飯岡3743-2
Mail： montagna_sacra@frasco.tech
Web： http://frasco.tech/montagna-sacra/
Instagram：https://www.instagram.com/montagna_sacra/
会社概要
社名： 株式会社フラスコ
所在地： 〒793-0010 愛媛県西条市飯岡3743-2
代表者名： 藤原 弘一
創業： 1973年1月
創立： 1982年12月
事業内容： 精密機械部品製造／省力機械設計・組立／治工具設計・製作