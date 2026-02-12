“今日をかわいくする香り”が今年も季節を彩る　Mug＆Pot 2026年 季節限定フレーバーラインアップ発表

株式会社 Tokyo Tea Trading

茶葉の輸入及び卸販売を手がける株式会社Tokyo Tea Trading（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齋藤充弘）は、 アジアンフレーバーティーシリーズ「Mug＆Pot（マグアンドポット）」より、2026年の季節限定フレーバーラインアップを発表いたします。

2025年に発売しご好評いただいた「トロピカルウーロン茶」と「キャラメル鉄観音茶」の2商品を、2026年も季節限定でお届けします。香りで気分をととのえるティータイムを、より手軽に、かわいくお楽しみいただけるシリーズです。

■Mug & Pot について

「今日をかわいくする香り」をコンセプトに、アジアンティーと相性の良いフレーバーを組み合わせたティーバッグシリーズです。思わず手に取りたくなる心ときめくパッケージ、本格的な茶葉を使用した香り豊かな味わいが特長で、 手軽なティータイムを華やかに演出します。

フレーバーごとに相性の良い茶葉を厳選し、気分に合わせて選べるラインアップを展開。気軽に試しやすい6包入りで、 ワンコイン以下の価格帯という手に取りやすさも魅力のひとつです。自分のご褒美としてはもちろん、プチギフトとしても好評をいただいています。

リニューアル以降、販売は順調に推移し、20～40代の女性を中心に「仕事の合間の気分転換」「自宅でのリラックスタ イム」「香りで気持ちを切り替えたい瞬間」など、日常のさまざまなシーンに寄り添うフレーバーティーとして支持されています。

■2026年季節限定フレーバーラインアップ

【春夏限定】Mug＆Pot トロピカルウーロン茶

台湾の四季春茶に夏をイメージさせるパイン・パッションフルーツ・オレンジの香りを合わせた、春夏限定のフルーティ ーなフレーバー。

爽やかな甘みで水出しにもぴったりです。

・発売日：2026年3月2日（月）

※9月末日終売予定

・内容量：2g×6P（12g）

・希望小売価格：440円（税込475円）

【秋冬限定】Mug＆Pot キャラメル鉄観音茶

香ばしい鉄観音茶にキャラメルの甘い香りを合わせた、秋冬限定のリッチなフレーバー。

ミルクティーにしてもコクが引き立ちます。ほっと一息つきたいリラックスタイムにぴったりの一杯です。

・発売日： 2026年9月1日（火）

※3月末日終売予定

・内容量： 2g×6P（12g）

・希望小売価格：440円（税込475円）

■ラインアップ一覧

・白桃ウーロン茶

・白葡萄ジャスミン茶

・ライチジャスミン茶

・イチゴ東方美人茶

・マンゴー香るジャスミン緑茶

・オレンジ香るレモン緑茶

・【春夏限定】トロピカルウーロン茶

・【秋冬限定】キャラメル鉄観音茶

企業について｜Tokyo Tea Trading

1928年創業の調剤薬局事業をルーツに持ち、現在は人々の暮らしを豊かにする事業を展開するAeronaut Holdings。そのグループの一員であるTokyo Tea Tradingは、世界のお茶を発信するTea Companyとして、台湾茶をはじめとする多彩なお茶の製造・販売を行っています。これまでのスタイルにこだわることなく、一人一人に合った自由なお茶の魅力や楽しみ方を発信し、お茶が創り出す心温まる瞬間をお届けしています。

会社名 ：株式会社Tokyo Tea Trading

本社 ：〒150-6027東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F

代表 ：代表取締役社長 齋藤 充弘

設立 ：2016年9月（創業 1988年8月）

事業内容 ：茶葉の輸入及び卸販売

URL ：https://tokyoteatrading.com/