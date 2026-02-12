【LANVIN en Bleu】春の訪れを告げる桜の花をイメージしたアクセサリーを発売

株式会社ヴァンドームヤマダ

クチュールの精神が息づく上品で繊細なディテールと、大人の女性の遊び心をくすぐるデザイン性の高さにこだわったコレクションを発信するLANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）より、春の訪れを告げる桜の花をイメージした心華やぐ新作アクセサリーを発売します。

桜を思わせるピンクカラーで仕上げたヴィンテージムード漂うネックレスは、ニュアンスの異なるピンクカラーのパーツを組み合わせ、どこか懐かしくロマンティックな雰囲気に。ブローチとピアス（イヤリング）は、リアルな立体感の桜に、春のフランスを代表するライラックとスズランを添えたブーケのようなデザイン。柔らかな色合いでまとめた春の花々が、可憐で華やかな印象を演出します。

左から

桜 (https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101817.html?cc=01)ブローチ\27,500(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101817.html?cc=01)

桜 (https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101818.html?cc=01)ピアス\16,500(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101818.html?cc=01)

桜ピンク (https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101820.html?cc=01)ネックレス\28,600(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101820.html?cc=01)

桜ピンク イヤリング\19,800(https://www.lanvin-en-bleu.com/item/101819.html?cc=01)

◆全国のランバン オン ブルー アクセサリー売場（https://vendome.jp/stores?bslg=lanvin-en-bleu）、 ランバン オン ブルー 公式EC（https://www.lanvin-en-bleu.com/）にて1月中旬より順次発売

INFORMATION

ランバン オン ブルー アクセサリーの新店舗をオープンします。

■2月25日（水）そごう横浜店 B1F

■3月1日（日）そごう千葉店 1F