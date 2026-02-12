「Mug＆Pot」夏期限定“クールシリーズ”に2種が登場｜ペパーミント香る「クールルイボスティー」「クールジャスミンティー」

株式会社 Tokyo Tea Trading

茶葉の輸入及び卸販売を手がける株式会社Tokyo Tea Trading（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齋藤充弘）のトレンドに敏感な女性に支持を得ているブランド「Mug & Pot」から、夏期限定シリーズ・クールティー第2弾として「クールジャスミンティー」を新発売します。

さらに、昨年ご好評をいただいた「クールルイボスティー」も再販が決定しました。

どちらも、清涼感のあるペパーミントをブレンド。

暑い季節の水分補給やリラックスタイムにぴったりな、ひんやりとした飲み心地が楽しめます。

厳しい夏の暑さにやさしく寄り添うお茶を

近年、気温上昇により暑い季節には手軽に涼をとれる飲料の関心が高まる傾向にあります。

Tokyo Tea Tradingでは「季節の悩みにやさしく寄り添う」をテーマに、冷えも暑さも私らしく心地よく過ごせるお茶としてクールシリーズを展開。

2025年に発売した「クールルイボスティー」は、ペパーミントの爽快感とルイボスのやさしさで人気を集め、再販を望む声を多数いただきました。

その好評を受け、2026年は新たに「クールジャスミンティー」をラインナップに追加し発売いたします。

商品ラインナップ

クールルイボスティー

ノンカフェインで人気のルイボスティーに、ペパーミントをプラス。

ほんのり甘みのあるルイボスの味わいに、ひんやりとしたミントの爽快感が加わり、 夏の水分補給に最適です。



・発売日：2026年3月2日（月）

※9月末終売予定

・内容量：2g×20P（40g）

・希望小売価格：420円（税込454円）

クールジャスミンティー

華やかな香りのジャスミンティーに、清涼感あふれるミントをブレンド。

お風呂上がりや家事の合間など、リラックスしながらクールダウンしたいときにおすすめ。



・発売日： 2026年3月2日（月）

※9月末終売予定

・内容量： 2g×20P（40g）

・希望小売価格：420円（税込454円）

■ Mug & Pot シリーズについて

「お茶をもっと身近に、もっと手軽に」をコンセプトに、暮らしに寄り添うお茶の楽しみ方を提案するティーブランド「Mug & Pot（マグ＆ポット）」。

夏期限定のクールシリーズは、「季節の悩みにやさしく寄り添う」をテーマに、暑い夏を心地よく過ごすためのブレンドティーとして誕生しました。

ルイボスとジャスミン、それぞれにミントをプラスし清涼感あふれるお茶時間をお届けします。

企業について｜Tokyo Tea Trading

1928年創業の調剤薬局事業をルーツに持ち、現在は人々の暮らしを豊かにする事業を展開するAeronaut Holdings。そのグループの一員であるTokyo Tea Tradingは、世界のお茶を発信するTea Companyとして、台湾茶をはじめとする多彩なお茶の製造・販売を行っています。これまでのスタイルにこだわることなく、一人一人に合った自由なお茶の魅力や楽しみ方を発信し、お茶が創り出す心温まる瞬間をお届けしています。

会社名 ：株式会社Tokyo Tea Trading

本社 ：〒150-6027東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー27F

代表 ：代表取締役社長 齋藤 充弘

設立 ：2016年9月（創業 1988年8月）

事業内容 ：茶葉の輸入及び卸販売

URL ：https://tokyoteatrading.com/