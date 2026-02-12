【国内最高年率】TRX（トロン）期間限定ステーキングキャンペーン

オーケーコイン・ジャパン株式会社

オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：馮鐘揚、以下：当社）は、OKGroupが培ってきた暗号資産交換業者としてのノウハウとプロダクトを活かし、全てのお客さまが快適で、安心・安全なお取引ができる環境を提供しています。

このたび、お客様への日頃の感謝を込めて、TRX（トロン）「期間限定ステーキングプラン」を提供いたします。

本キャンペーンでは、国内暗号資産交換業者が提供するTRXステーキングサービスの中でも最高となる8.88％の年率（推定年率）を実現いたしました。※国内暗号資産交換業者のTRXステーキング公表値比較、2026年2月12日当社調べ

■キャンペーン概要

ステーキングサービスを利用することで、対象の暗号資産を保有しているだけで、毎日、収益（ステーキング報酬）を得ることができます。ルールの詳細はこちら(https://www.okcoin.jp/pages/products/staking.html)ご参考ください

参加方法

受付期間中にステーキングページから数量を指定してご申請ください。

■アプリをご利用の場合

ログイン後、「ホーム」＞「収益」にアクセスし、「ステーキング」のメニューから申請

■ブラウザをご利用の場合

ログイン後、ステーキングページ(https://www.okcoin.jp/earn/staking)から申請

※早期に受付上限に到達した場合は、受付を停止します。

※通常のTRXステーキング30日定期プランとは別に期間限定でご申請いただけます。

※ステーキング手数料はありません。

※申請後2～3日後からステーキング報酬が発生します。

※毎日報酬が支払われます。

※中途解除が可能ですが、期間満了前に解除を行うと中途解除手数料が発生します。

※推定年率は、ステーキング状況によって変更になる場合があります。

※年率は、得られる報酬を年次（365日）換算した場合の申請数量（元本）に対する割合です。

注意事項

※本キャンペーンは予告なく変更・終了・期間を延長する場合がございます。

※付与時点において、口座解約に至っている場合は対象外となります。

※なりすまし、名義貸し等、本人でないと当社が判断した場合は対象外となります。



《暗号資産を利用する際の注意点》

○ 暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

○ 暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

○ 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください。

○ 暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク（価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等）について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

○ 暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産の持つ話題性を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。

○ 暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

商 号：オーケーコイン・ジャパン株式会社

登録番号：暗号資産交換業者 関東財務局長 第00020号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会