【ちゃんこ江戸沢】アプリ4万ダウンロード記念！ランチとディナーで感謝イベントを開催いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

「ちゃんこ江戸沢」など、東京と埼玉の11店舗をまとめた海鮮問屋グループアプリは4万のダウンロード数を記録いたしました。このマイルストーンを記念いたしまして、2月19日（木）～ 23日（月・祝）まで感謝企画を開催いたします。ランチでは海鮮丼 500円（税込550円）、ディナーでは一杯目のドリンクを4円（税込）でご提供いたします。どちらもご注文時にアプリクーポンをご提示ください。一日につきランチで1回、ディナーで1回、合計2回までご使用できます。5日間限定のお得なイベントを是非、ご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

ちゃんこ江戸沢 海鮮問屋グループアプリ4万ダウンロード感謝イベント

期間： 2月19日（木）～ 2月23日（月・祝）

両国総本店、両国総本店別館、埼玉新座店にて開催

・両国総本店 東京都墨田区両国3-24-11 03-5600-1011

・両国総本店別館 東京都墨田区両国3-26-4 03-5600-3211

・埼玉新座店 埼玉県新座市野火止6-4-2 048-482-1177

ご注文時にアプリクーポンをご提示ください。

（ご来店までにアプリで会員登録をお願いいたします）

※画像はイメージでございます。

ランチ

ランチ海鮮丼 500円（税込550円）■ 海鮮丼 500円（税込550円）※お1人様 1回1杯まで

お客様への感謝の気持ちを新鮮な海鮮と価格に込めました。

ディナー

■ ファーストドリンク 4円（税込）※お1人様 1回1杯まで

対象のドリンクは「飲み放題メニュー」記載のドリンク全品です。

お好きなドリンクをお選びください。

4万ダウンロードの感謝の気持ちを「4」の数字のつく価格で表現いたしました。

海鮮問屋グループ公式アプリ

東京・埼玉を中心に展開する「ちゃんこ江戸沢」「地魚屋」

「鮨のえん屋（5店舗）」のお得な情報やクーポン、スタンプ

特典や、店舗のご予約もできるアプリ。

ダウンロードは下記URLからできます。

https://introduction.bp-app.jp/kaisenndonnya/

ちゃんこ江戸沢 グランドメニュー :https://ys-holdings.co.jp/edo/?page_id=2784●「ちゃんこ江戸沢」について

昭和49年創業、元力士の創業者から伝統の味を受け継いできました。江戸沢では、ちゃんこ鍋本来のソップ（＝スープ）炊きにこだわり、特に旨味の強い「老鶏（ひねどり）」からスープを炊き出しています。味付けは、鶏がらスープの旨味と香りが感じられるように、独自の割合で配合した自慢の醤油味をはじめ、味噌味・塩味の3つのスープをご用意しております。

■ 3つのこだわり

１. 鶏ソップ鍋

昔の相撲部屋は貧しく、魚料理が中心の生活でした。たまに食べられる肉も、四本足のものは『手をつく＝負け』につながるため、避けられたそうです。その中で鶏は二本足のため縁起がいいとされ、数少ない贅沢とゲン担ぎの料理として古くから慕われてきました。鶏の中でも旨みの強い「老鶏」を丸ごと鍋に入れ、秘伝の鶏ソップ（＝スープ）で煮込んでいます。旨味を凝縮したご家庭では味わえない本場両国の鶏ソップ鍋です。

２. 具材やスープへのこだわり

当店では具材たっぷりで食べごたえのあるちゃんこ鍋をご提供しております。美味しさ・栄養バランスを考え、12品目の具材の組み合わせにこだわっています。自慢のスープに数種の野菜から出る水分や旨味が加わることで、独特の風味豊かな鍋が出来上がります。毎朝鶏ガラから丁寧に炊きだしています。冬場は一日に2回炊き出しを行います。

３. 和モダンな個室空間

店内は和を基調とした、木目の優しさと畳が香るモダンな雰囲気です。店内に描かれている相撲絵は、日本の伝統文化に触れながら食事を楽しめると海外からのお客様にも大変人気です。大小さまざまな個室をご用意しているため、プライベートな食事会にも最適です。

両国総本店 店内

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

ちゃんこ江戸沢 公式HP https://ys-holdings.co.jp/edo/

ちゃんこ江戸沢 公式Instagram https://www.instagram.com/chanko_edosawa_ryogoku/