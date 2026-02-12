「学んでいる人は、学んでいる。」AIを“なんとなく”で終わらせない。 AI時代のキャリア支援サービス「シゴトAI」三田友梨佳さん起用の新TVCMを2月3日より放映開始

株式会社Copia

株式会社Copia完全子会社の株式会社AI Education（本社：東京都港区、代表取締役：中村浩之）が運営するAIキャリア支援サービス「シゴトAI」は、2026年2月3日（火）より新TVCMの放映を開始しました。

本CMにはフリーアナウンサーの三田友梨佳さんを起用し、生成AIに触れたことはあるものの「仕事の成果や評価につながっていない」と感じる人に向けて、AIを“仕事の武器”に変える最初の一歩を描きました。CM動画は【Copia公式youtubeチャンネル(https://youtu.be/GwqB86IUplQ)】にて公開中です。

CM制作の背景

生成AIは急速に普及し、個人でも簡単に触れられる時代になりました。一方で、「AIを使った経験はあるが、仕事の成果やキャリアには結びついていない」という声も多く聞かれます。

シゴトAIは、AIを“知っている”状態で終わらせず、使いこなし、評価され自身の市場価値を高めることにつながる力として身につけることを目的に、キャリア視点でのAI活用支援を行っています。

今回のTVCMでは、AI活用に一歩踏み出せずにいる人に向けて、その入口を分かりやすく提示することを目指しました。

三田友梨佳さん起用背景

三田友梨佳さんの信頼感のある語り口と知的な印象は、「正しく理解し、納得した上で行動を選ぶ」というシゴトAIの価値観と高い親和性があります。

新しい技術に対する不安や迷いに寄り添いながら、キャリアの選択肢としてAI活用を考えるきっかけを届けたいという想いから、今回の起用に至りました。

CMの内容・見どころ

オフィスでの会話中、AIの進化に不安を感じる同僚たちを横目に、一人だけ不敵な笑みを浮かべる男性。「学んでいる人は、学んでいる」というキーワードとともに、AIを“知っている”だけでなく“武器にしている”人の余裕をユーモラスに描いています。シゴトAIを通じて、AIが単なる流行りのツールではなく、仕事の進め方やキャリアの可能性を広げる武器になることを、テンポよく描いています。

“試して終わり”ではなく、“仕事が変わる”イメージを持てる点が見どころです。

放映概要

- 放映開始日：2026年2月3日（火）- 出演：三田友梨佳- CM動画URL：https://youtu.be/GwqB86IUplQ- サービスサイト：https://shigoto-ai.com

シゴトAIについて

シゴトAIは、AI活用を通じて仕事で成果を出し、キャリアの選択肢を広げたい人のためのAIキャリア支援サービスです。

〈主なサービス内容〉

・無料キャリア相談による個別伴走

・AIを仕事で使いこなすための実践設計

・職種・経験に応じたキャリア視点でのAI活用支援

運営会社：株式会社AI Education

株式会社Copia について

株式会社Copiaは、「Empower Japan 停滞する日本を復活させる。」というパーパスを掲げ、社会課題の解決を目指す企業です。金融教育スクール「GFS」をはじめ、リスキリング事業、企業動画制作事業、オフショア開発事業など多岐にわたる事業を展開。2045年までに売上1兆円を目指す「マルチスタートアップ」戦略を推進し、革新性と顧客視点を重視したサービス創造に注力しています。

ホームページ：https://copia-group.co.jp/