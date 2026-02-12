日本一早いお花見！？自転車をこいで4mの桜を咲かそう！渋谷で無料体験型イベント開催

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、エネルギーと暮らしの新しいあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）は、電力小売サービス「Looopでんき」の誕生10周年を記念し、2026年2月22日（日）・23日（月・祝）の2日間、渋谷サクラステージにて体験型イベント「サクラサク発電チャレンジパーク」を開催します 。10年間の感謝を込め、受験や新生活などの「挑戦」を控えた人々を、自転車をこぐエネルギーと連動した光の演出で応援します。高さ4mの桜イルミネーションを満開にする体験や、自転車をこいでつくる特製ミックスジュースなど、親子や友人をはじめ、どなたでも楽しめる特別な体験を無料で提供します。

Looopの原点は、2011年の東日本大震災における復興支援ボランティアにあります。代表の中村が被災地で太陽光パネルを設置し、暗闇の中に初めて灯りをともした際、被災地の方々から「助かった、ありがとう」という切実な声をかけられました。この経験を通じて「電気は人の希望にも、命綱にもなりうる」と痛感したことが、同年4月の創業へとつながりました。

それから15年、電力小売サービス「Looopでんき」も多くのお客さまに支えられ、サービス開始から10周年という大きな節目を迎えることができました。これまでの感謝の気持ちを込めて、Looopは改めてエネルギーが持つ「希望」の力を、生活者の皆さまと分かち合いたいと考えています。

特に春は、受験や新生活といった大きな転機を前に、多くの方が期待と不安を抱く季節です。そこで、かつて実感した「灯りがともることで生まれる前向きな気持ち」を皆さまへのエールに変えて届けるべく、本イベントを企画しました。日常では当たり前すぎて意識しにくい「電気の大切さ」を、桜を咲かせる体験を通して楽しみながら感じていただくことで、一歩踏み出す皆さまの背中を押し、電気がより身近で温かい存在であることを知っていただくきっかけになれば幸いです。

■あなたの力でイルミネーションを満開にする「サクラサク発電チャレンジ」

会場に出現する高さ4mの巨大な桜を、参加者のこぐ力に合わせて満開へと導くメインコンテンツです。3台の自転車をチームでこぐと、そのエネルギーに呼応するようにイルミネーションが段階的に輝きを増していきます。最後に見事な満開を迎える演出は、自らの力で一歩を踏み出す皆さまの心を照らす「希望の灯り」そのもの。かつてLooopが目にした「灯りがともる喜び」を、今度は受験や新生活に挑む皆さまへのエールとしてお届けします。

■太陽の恵みを味わう「自転車ミックスジュース」を無料提供

もう一つ、自ら自転車をこいでつくる「世界に一つだけのミックスジュース」を発電チャレンジの特典としてご用意しています。ベースとなるのは、Looopの太陽光発電所がある「酪農の町・中標津」から取り寄せた、濃厚で風味豊かな牛乳。そこに、Looopの宿泊施設がある那須（栃木県）産の甘酸っぱいいちごや、太陽光パネルの下で育まれた「ソーラーシェアリング」産のブルーベリーを贅沢にブレンドしました。太陽と大地のエネルギーを一度に感じられる一杯を、各日150杯限定で無料で提供します。

自転車ミックスジュースのイメージ写真

■スタッフはLooop社員、「お客さまが喜ぶ体験」を自らの手で提供

本イベントは、社員自らが「お客さまに喜ぶ体験を通じて電気の大切さを伝えたい」という想いで自発的に企画したプロジェクトであり、運営も社員が主体で行います。自転車をこぐ参加者への応援や、電気にまつわるクイズ等を通じて、皆さま一人ひとりの体験に寄り添います。10周年の感謝を直接お伝えしながら、これからの電気を身近に、そして温かく感じる場を共に創り上げます。

イベント概要

名称 ：Looopでんき10周年記念 サクラサク発電チャレンジパーク

日時 ：2026年2月22日（日）・23日（月・祝）の11：00～19：00（体験受付18：00まで）

会場 ：渋谷サクラステージ3F ブルームゲートA・B・C（JR渋谷駅新南口改札直結）

参加費：無料

主催 ：株式会社Looop／協力：東急不動産株式会社

「サクラサク発電チャレンジパーク」キービジュアル

Looopでんき10周年について

電力小売全面自由化に際し、2016年にサービス提供を開始したLooopでんきは今年10周年を迎えます。新電力の中で業界初のチャレンジを重ねてきた「Looopでんき」は、「晴れ割」をはじめとした取り組みを通じて、再生可能エネルギーの有効活用を進め、契約件数は約36万件（2025年12月時点）まで拡大しています。一人でも多くのお客さまに長く活用いただけるサービスに進化していくことで、より良いエネルギーの未来につなげていきたいと考えています。

株式会社Looopについて

株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。

現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名︓Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所の開発や併設型蓄電池の普及に取り組み、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoT を融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：6,680百万円 ※2026年1月時点

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/