介護施設の人手不足を撲滅!!人材不足を解消し、人材定着を実現して、介護サービス品質向上に集中しよう！
一般社団法人人材定着指導士協会（本社：大阪市、代表理事：上田真士）が、深刻な人材不足に悩む介護業界の現状を打破するため、全国47都道府県の介護施設を対象に、各都道府県1社限定で「人材定着指導士」による特別支援を受けられる「47都道府県・人材定着支援プロジェクト」を本日より開始いたします。
<人材定着指導士協会サイト：https://www.hrria.net>
人材定着RPG-eモデル
人材定着指導士がファシリテーションして進めます
■ プロジェクト実施の背景：介護業界の「採用の穴」を塞ぐ
現在、介護業界の有効求人倍率は他業界を大きく上回り、採用コストは年々高騰しています。その上、せっかく採用しても早期離職が続く「バケツに穴が空いた状態」では、経営は安定せず、現場の疲弊も止まりません。
本プロジェクトでは、組織を守る専門家である「人材定着指導士」が現場の課題を可視化し、スタッフが「ここで働き続けたい」と思える仕組み作りを1年間にわたり伴走支援します。各都道府県で1社のみを「定着モデル施設」として認定し、地域で最も働きたいと思われる組織への変革を目指します。
■ 「各県1社限定・特別支援プロジェクト」 3つの柱
1. 組織の「健康診断」：離職リスクの可視化
独自サーベイで現状を評価。人事施策、人間関係、業務過多など、離職の「見えないリスク」を明らかにします。
2. 現場リーダーの「人材定着指導士」育成支援
施設内のリーダー1名を「人材定着指導士」として育成。外部コンサルに頼りきりになるのではなく、自社内で組織改善を回し続けられる自走型の体制を構築します。
3. 「地域No.1 定着優良施設」としてのブランディング
「人材定着指導士がいる施設」として広報を支援。求職者やその家族に対し、スタッフを大切にするホワイトな職場環境を強力にアピールし、採用コストの削減に繋げます。
■ プロジェクト概要
対象: 日本全国の介護施設（有料老人ホーム等）
募集数: 各都道府県につき1社（計47社） ※各都道府県で先着順（審査あります）
支援内容: 人材定着指導士による定期コンサルティング、人材定着担当職員向け研修、認定バッジ/認定証の授与、組織診断
料金：１回目の打ち合わせは無料、内容確認後に契約。その後は有料。支援内容により異なる。
プロジェクト期間1年。月額40万円（税別）＝人事部長採用にかかるコストの半額程度。(交通費別途)
応募期間: 2026年2月1日～3月31日まで
応募方法: https://www.hrria.net 内のトップページ一番下の応募フォームよりお申し込みください。
【会社概要】
会社名： 一般社団法人人材定着指導士協会
所在地： 大阪市中央区釣鐘町1-6-6大手前ヒルズ708
代表者： 代表理事 上田 真士
設立 ： 2021年4月1日
事業内容：人材定着支援をする人材定着指導士の普及と人材定着支援
ホームページ：https://www.hrria.net
【本リリースに関するお問い合わせ先】
一般社団法人人材定着指導士協会
推奨：e-mail：info@mission-learning.jp
ホームページ：https://www.hrria.net トップページの一番下に問い合わせフォームがあります。
電話06-7176-6707（リモートワークで不在時、留守電対応）