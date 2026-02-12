介護施設の人手不足を撲滅!!人材不足を解消し、人材定着を実現して、介護サービス品質向上に集中しよう！

一般社団法人人材定着指導士協会

一般社団法人人材定着指導士協会（本社：大阪市、代表理事：上田真士）が、深刻な人材不足に悩む介護業界の現状を打破するため、全国47都道府県の介護施設を対象に、各都道府県1社限定で「人材定着指導士」による特別支援を受けられる「47都道府県・人材定着支援プロジェクト」を本日より開始いたします。

<人材定着指導士協会サイト：https://www.hrria.net>

人材定着RPG-eモデル人材定着指導士がファシリテーションして進めます

■ プロジェクト実施の背景：介護業界の「採用の穴」を塞ぐ

現在、介護業界の有効求人倍率は他業界を大きく上回り、採用コストは年々高騰しています。その上、せっかく採用しても早期離職が続く「バケツに穴が空いた状態」では、経営は安定せず、現場の疲弊も止まりません。

本プロジェクトでは、組織を守る専門家である「人材定着指導士」が現場の課題を可視化し、スタッフが「ここで働き続けたい」と思える仕組み作りを1年間にわたり伴走支援します。各都道府県で1社のみを「定着モデル施設」として認定し、地域で最も働きたいと思われる組織への変革を目指します。

■ 「各県1社限定・特別支援プロジェクト」 3つの柱

1. 組織の「健康診断」：離職リスクの可視化

独自サーベイで現状を評価。人事施策、人間関係、業務過多など、離職の「見えないリスク」を明らかにします。

2. 現場リーダーの「人材定着指導士」育成支援

施設内のリーダー1名を「人材定着指導士」として育成。外部コンサルに頼りきりになるのではなく、自社内で組織改善を回し続けられる自走型の体制を構築します。

3. 「地域No.1 定着優良施設」としてのブランディング

「人材定着指導士がいる施設」として広報を支援。求職者やその家族に対し、スタッフを大切にするホワイトな職場環境を強力にアピールし、採用コストの削減に繋げます。

■ プロジェクト概要

対象: 日本全国の介護施設（有料老人ホーム等）

募集数: 各都道府県につき1社（計47社） ※各都道府県で先着順（審査あります）

支援内容: 人材定着指導士による定期コンサルティング、人材定着担当職員向け研修、認定バッジ/認定証の授与、組織診断

料金：１回目の打ち合わせは無料、内容確認後に契約。その後は有料。支援内容により異なる。

プロジェクト期間1年。月額40万円（税別）＝人事部長採用にかかるコストの半額程度。(交通費別途)

応募期間: 2026年2月1日～3月31日まで

応募方法: https://www.hrria.net 内のトップページ一番下の応募フォームよりお申し込みください。

【会社概要】

会社名： 一般社団法人人材定着指導士協会

所在地： 大阪市中央区釣鐘町1-6-6大手前ヒルズ708

代表者： 代表理事 上田 真士

設立 ： 2021年4月1日

事業内容：人材定着支援をする人材定着指導士の普及と人材定着支援

ホームページ：https://www.hrria.net

【本リリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人人材定着指導士協会

推奨：e-mail：info@mission-learning.jp

ホームページ：https://www.hrria.net トップページの一番下に問い合わせフォームがあります。

電話06-7176-6707（リモートワークで不在時、留守電対応）