【鮨のえん屋】アプリ4万ダウンロード記念！ランチとディナーで感謝イベントを開催いたします
「鮨のえん屋」など、東京と埼玉の11店舗をまとめた海鮮問屋グループアプリは4万のダウンロード数を記録いたしました。このマイルストーンを記念いたしまして、2月19日（木）～ 23日（月・祝）まで感謝企画を開催いたします。ランチでは海鮮丼 500円（税込550円）、ディナーでは一杯目のドリンクを4円（税込）でご提供いたします。どちらもご注文時にアプリクーポンをご提示ください。一日につきランチで1回、ディナーで1回、合計2回までご使用できます。5日間限定のお得なイベントを是非、ご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
鮨のえん屋 海鮮問屋グループアプリ4万ダウンロード感謝イベント
期間： 2月19日（木）～ 2月23日（月・祝）
・中野北口店 東京都中野区中野5-60-15岩間ビル1階・2階 03-3388-5188
・東京調布店 東京都調布市小島町1-35-3濱の家ビル1階 0424-40-3321
・東京三鷹店 東京都三鷹市下連雀3-27-9ニューエミネンス2階 0422-72-8116
・玉深谷店 埼玉県深谷市西島町2丁目14-9 048-572-9955
・東京荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 共栄ビル1階 03-5335-5639
※新高円寺店では実施いたしません。
ご注文時にアプリクーポンをご提示ください。
（ご来店までにアプリで会員登録をお願いいたします）
※画像はイメージでございます。
ランチ海鮮丼 500円（税込550円）
ランチ■ 海鮮丼 500円（税込550円）※お1人様 1回1杯まで
お客様への感謝の気持ちを新鮮な海鮮と価格に込めました。
ディナー■ ファーストドリンク 4円（税込）※お1人様 1回1杯まで
対象のドリンクは「飲み放題メニュー」記載のドリンク全品です。
お好きなドリンクをお選びください。
4万ダウンロードの感謝の気持ちを「4」の数字のつく価格で表現いたしました。
海鮮問屋グループ公式アプリ
東京・埼玉を中心に展開する「鮨のえん屋（5店舗）」「地魚屋」「ちゃんこ江戸沢」のお得な情報やクーポン、スタンプ特典や、店舗のご予約もできるアプリ。
ダウンロードは下記URLからできます。
https://introduction.bp-app.jp/kaisenndonnya/
鮨のえん屋について
1995年、東京都中野区に1号店をオープンいたしました。新鮮な魚介類を職人の手さばきによって調理、素材の風味をたっぷり楽しんでいただけるお料理を提供しています。東京都に5店舗、埼玉県に1店舗。店内は和を基調としたモダンで凛とした空間を演出しています。お部屋も少人数、大人数、多様な用途にも対応いたしております。ごゆっくりくつろぎください。また、和食と言えば、「日本酒」「焼酎」。季節限定など様々な種類の日本酒をご用意しています。食と空間とおもてなしの接客。「満腹、満福」をモットーにお客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。
【会社概要】
社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）
代表：代表取締役社長 高橋 仁志
本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/
設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）
事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開
