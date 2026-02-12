「殺戮の天使」の真田まこと原案“新クトゥルフ神話TRPG”シナリオ「チャイルド・リプレイ」に作品にもっと浸れる素材が追加された豪華セット版が登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 代表取締役社長：夏野剛）が追加素材が同梱された“新クトゥルフ神話TRPG”シナリオ「チャイルド・リプレイ」豪華セット版をリリースしました。

新たに描きおろしたスチル3枚、「チャイルド・リプレイ」専用のオリジナルBGM6曲が追加され、より作品の雰囲気に浸ってプレイいただけます。

さらに、追加素材をシーン別に設定したココフォリアルームデータも同梱。キーパーの準備をより楽にしながら、より没入度の高いセッションをサポートします。

すでにシナリオを購入済みの方には素材のみでもご購入いただけます。合わせて、追加素材のリリース記念セールを期間限定で開催いたします。

新クトゥルフ神話TRPG ショート×ショート“七伏市奇譚”「チャイルド・リプレイ」

原案：真田まこと 著：皐月野鷽／アーカム・メンバーズ

七伏市の片隅にひっそりと佇む、黄昏の人形館。

時間に取り残されたこの館で、探索者たちは1人の少女と出会う--

「ねぇ教えて。大人になるってどういうこと？」

【シナリオ概要】

新クトゥルフ神話TRPG

プレイ時間：2時間 程度

プレイ人数：3～4人 推奨

雰囲気：ダークファンタジー・ホラー

こんな人にオススメ：子供の頃に戻りたい、NPCとの交流を楽しみたい

「チャイルド・リプレイ」豪華セット版

より作品に浸れる素材が追加された豪華セット版が登場！

描きおろしスチルやオリジナルBGMなど、このために作成された素材を使えば、より世界観に没入できること間違いなし！

さらに、追加素材がシーン別に設定されたココフォリアルームデータも同梱のため、すぐにプレイいただくことが可能です。

【販売内容】

- シナリオ本編（※）- 基本素材（※）- 描きおろしスチル（3種）- オリジナルBGM（6曲）- オリジナルココフォリアルームデータ

BGMサンプルはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=s8CwK0jpVTg)にて視聴いただけます。

（YouTubeに遷移します）

※シナリオ本編、基本素材はすでに販売されている通常版と同じ内容です

【価格】

「チャイルド・リプレイ」豪華版：1,500円

「チャイルド・リプレイ」追加素材のみ

BOOTHで購入する :https://cthulhumasters.booth.pm/items/6592906

豪華セット版に新たに追加された追加素材のみをご購入いただけます。

すでにシナリオ「チャイルド・リプレイ」を購入済みの方は、追加素材のみご購入いただければ豪華版と同様にプレイいただけます。

すでに通常版をご購入済みの方に向けて、追加素材のリリース記念セールを期間限定で開催いたします。

【販売内容】

- 描きおろしスチル（3種）- オリジナルBGM（6曲）- オリジナルココフォリアルームデータ

※追加素材のみではプレイいただけません。プレイするためにはシナリオが同梱された「通常版」が必要です。

【セール期間】

2026年2月12日（木）～2月25日（水）18:00

【価格】

セール価格：「チャイルド・リプレイ」追加素材セット：700円

通常価格：「チャイルド・リプレイ」追加素材セット：800円

「チャイルド・リプレイ」通常版

BOOTHで購入する :https://cthulhumasters.booth.pm/items/6592906

シナリオ本編、基本素材が同梱された通常版です。

従来販売されていた商品と同じ内容となります。

【販売内容】

- シナリオ本編（※）- 基本素材（※）

※シナリオ本編、基本素材は豪華セット版と同じ内容です

【価格】

「チャイルド・リプレイ」通常版：800円

BOOTHで購入する :https://cthulhumasters.booth.pm/items/6592906

原案：真田まこと

『殺戮の天使』『霧雨が降る森』などを手掛けるゲームクリエイター。

繊細な人物描写と大胆なプロット構成、文学性とエンターテイメント性を両立させたストーリーが、長年にわたり高い人気を博している。

2015年～2016年の連載中から高い物語性で大きな反響を呼び、アニメ化もされた『殺戮の天使』は、今も幅広い層のファンから熱い支持を集めている。

新クトゥルフ神話TRPG ショート×ショート「七伏市奇譚」とは？

どこかにある都市「七伏市（ナナフセシ）」。

一見普通に見えるこの街には、実は多くのクトゥルフ神話存在たちの影がある。

探索者たちは、どこで、どんな怪異と遭遇することになるのだろうかーー

---------------------

◆人気クリエイター×新クトゥルフ神話TRPG◆

架空の都市「七伏市」を舞台とした、“クトゥルフ神話TRPG”の新しいシナリオブランドです。

“仕事や学校終わりからでも遊べる“をコンセプトとして、忙しい現代人や“クトゥルフ神話TRPG”初心者の方も気軽に楽しめるように2時間程度で遊べるショートシナリオを展開しています。

また、各分野で活躍する様々なクリエイターがシナリオ原案を担当、ここでしか味わえない良質な物語を楽しめます。

同一の街を舞台としているため同じ探索者で複数のシナリオを遊ぶことも可能です。

"七伏市奇譚"特設サイト(https://product.kadokawa.co.jp/cthulhu/scenario/nanafuse-shi/)

クトゥルフ神話TRPGとは？

一見、普通の人々が恐るべきクトゥルフ神話の脅威に立ち向かう、神秘と恐怖のTRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）です。各プレイヤーが自分で作ったキャラクターを演じ、進行役とも相談しながら物語を進めていく対話型のアナログゲームです。

公式サイト :https://product.kadokawa.co.jp/cthulhu/公式Xアカウント :https://twitter.com/cthulhumasters