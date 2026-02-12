【地魚屋】アプリ4万ダウンロード記念！ランチとディナーで感謝イベントを開催いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

「地魚屋」など、東京と埼玉の11店舗をまとめた海鮮問屋グループアプリは4万のダウンロード数を記録いたしました。このマイルストーンを記念いたしまして、2月19日（木）～ 23日（月・祝）まで感謝企画を開催いたします。ランチでは海鮮丼 500円（税込550円）、ディナーでは一杯目のドリンクを4円（税込）でご提供いたします。どちらもご注文時にアプリクーポンをご提示ください。一日につきランチで1回、ディナーで1回、合計2回までご使用できます。5日間限定のお得なイベントを是非、ご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

地魚屋 海鮮問屋グループアプリ4万ダウンロード感謝イベント

期間： 2月19日（木）～ 2月23日（月・祝）

・東京三田店 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル3F 03-5442-1791

・東京浜松町店 東京都港区浜松町1-25-13 浜松町NHビルB1・1F・2F 03-5401-0648

・さいたま大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-5-7 ホームリイ5ビル3F 048-648-1151

ご注文時にアプリクーポンをご提示ください。

（ご来店までにアプリで会員登録をお願いいたします）

※画像はイメージでございます。

ランチ

ランチ海鮮丼 500円（税込550円）■ 海鮮丼 500円（税込550円）※お1人様 1回1杯まで

お客様への感謝の気持ちを新鮮な海鮮と価格に込めました。

ディナー

■ ファーストドリンク 4円（税込）※お1人様 1回1杯まで

対象のドリンクは「飲み放題メニュー」記載のドリンク全品です。

お好きなドリンクをお選びください。

4万ダウンロードの感謝の気持ちを「4」の数字のつく価格で表現いたしました。

海鮮問屋グループ公式アプリ

東京・埼玉を中心に展開する「地魚屋」「鮨のえん屋（5店舗）」「ちゃんこ江戸沢」のお得な情報やクーポン、スタンプ特典や、店舗のご予約もできるアプリ。

ダウンロードは下記URLからできます。

https://introduction.bp-app.jp/kaisenndonnya/

地魚屋について

地魚屋 グランドメニュー お品書き :https://ys-holdings.co.jp/jizakanaya/?page_id=1374

「地魚」とは？

江戸時代、「地元で獲れた自慢の旨い魚を是非食べてみて欲しい！」と、年貢とは別に漁村の人々が地元の魚を殿様に献上していたことが由来とされています。

そんな各地自慢の魚達を取り寄せ、都心で味わえる場所がここ、「地魚屋」。鮮度の高い海の食材を熟練の職人の技により、調理し、皆さまの卓上へお届けいたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

