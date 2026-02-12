韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」とスキンケアブランド「NACIFIC（ナシフィック）」博多マルイにて期間限定ポップアップストアを開催
株式会社The Skin Factory Global JPは、同社が展開する韓国発パーソナルケアブランド「KUNDAL（クンダル）」およびスキンケアブランド「NACIFIC（ナシフィック）」の期間限定ポップアップストアを、博多マルイにて開催いたします。
本ポップアップストアでは、両ブランドの人気商品や話題のシリーズを実際に手に取り、香り・テクスチャー・使用感をご体験いただけます。
また、ポップアップ限定の特典もご用意し、ブランドの世界観と製品力を直接感じていただける機会をご提供いたします。
■ ポップアップストア開催概要
開催場所：博多マルイ 3F イベントスペース
開催期間：2026年2月13日（金）～2月19日（木）
開催時間：11:00～19:00
※開催時間は変更となる場合がございます。
■ KUNDAL（クンダル）について
KUNDAL（クンダル）は、「すべての瞬間に香りを添える」をスローガンに掲げる、韓国発のパーソナルケアブランドです。
自然との調和をブランドフィロソフィーの中核に据え、厳選した原料と研究に基づく処方により、高品質なヘアケア・ボディケア・ライフケア製品を展開しています。
特にKUNDALは、ブランドの核となる価値である「香り」に注力し、専門の調香師が設計した多彩で洗練された香りを通じて、日常のさまざまなシーンに寄り添うライフスタイルを提案しています。
本ポップアップストアでは、KUNDALの代表的な商品を実際にお試しいただき、香りと使用感を体感していただけます。
KUNDALが提案する香りを通じた新しいライフスタイルを、ぜひ会場にてご体感ください。
■ NACIFIC（ナシフィック）について
NACIFIC（ナシフィック）は、「あなたの肌を理解するスキンケア」をコンセプトに掲げ、肌悩みに寄り添った処方設計と、目的別のケアソリューションを提案する韓国発のスキンケアブランドです。
本ポップアップストアでは、昨夏の発売以降注目を集めている「シカPDRNライン」を中心に、鎮静・コンディショニングケアに特化した各種アイテムを展開いたします。
収穫後22日以内のフレッシュなシカ（ツボクサ）と、新芽大麦由来のPDRNを組み合わせた独自処方により、肌荒れ、皮脂バランス、毛穴などの悩みに多角的にアプローチします。
また、精製水の代わりにツボクサ葉水を最大85％配合している点も本ラインの特長です。
さらに、韓国の主要ビューティープラットフォームで高い評価を得ている、チューブタイプで衛生的に使用できるマイルドクレンジングバームもあわせて展開いたします。
■ KUNDAL 日本公式チャネル
公式オンラインストア：https://kundal.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/kundal.japan/
X：https://x.com/kundal_japan
TikTok：https://www.tiktok.com/@kundal_japan
LINE：https://lin.ee/vHxOTqgn
■ NACIFIC 公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/nacificofficial.jp/