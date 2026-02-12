【富士山を望む山梨県笛吹川フルーツ公園】開園30周年を迎えた公園の魅力を一挙公開。

やまなしフルーツパークパートナーズ

富士山や八ヶ岳、南アルプスなど豊かな山々に囲まれた山梨市の高台に「山梨県笛吹川フルーツ公園」があります。

富士山と甲府盆地を一望

四季折々のフルーツが楽しめる山梨県の峡東地域に位置する笛吹川フルーツ公園は「花とフルーツとワインの公園」をテーマとして整備された都市公園です。約32haの広大な敷地内にはくだものの種子を表現した複数のドームが点在し、存在感を放っています。

年間を通してマルシェやフェスを開催！

園内には江戸時代に「甲州八珍果」と呼ばれ、現在も地域で栽培されているモモやブドウなどが実る広い果樹園があり、植物やくだものを間近で見ることができます。

子どもが楽しめる遊具も充実しており、水が流れるアクアアスレチックや雨の日でも遊べるわんぱくドーム、レストランやカフェのほかに、事前予約をしてグループで使えるキッチンや作業室もあり、子どもから大人まで様々なかたちで楽しむことができます。

アクアアスレチックは4月～10月にOPEN（予定）

開放感と高低差のある園内からは大菩薩などの山並みと甲府盆地を一望でき、天気の良い日は富士山の大パノラマが鑑賞でき、新日本三大夜景に認定されている景観は夕方のトワイライトタイムから眺めるとより一層の感動が味わえます。

隣接している温泉施設からも夜景を楽しめます

年間を通してくだものの収穫体験やワインフェス、魚のつかみ取り、ツリークライミング体験など笛吹川フルーツ公園ならではの魅力的なイベントを多数開催しています。

5月頃から収穫体験がスタート（不定期開催）魅力１. くだものとお花見

日本を代表する果樹産地でもある山梨県。世界農業遺産に認定されている峡東地域にあるこの公園では、約30品目、100品種、1000本のくだものの木を栽培しています。5月～12月頃までは約12種類のくだものを楽しむことができます。

また実になる前の花が咲く時期には、園内に花の甘い香りが漂い、小さくかわいい花たちが咲き誇り多くの来園者で賑わいます。

魅力２. 山梨のくだもの、ワイン、食を楽しむ

春は絶景の桃源郷を鑑賞

公園内にはレストラン、カフェ、ショップ（お土産屋）があります。

■展望☆星屑レストラン ガイア

富士山や甲府盆地を眺めながら、地元食材を取り入れた食事が楽しめます。4種類のお肉、オムライス、パスタが一皿で堪能できる「おとなのお子様ランチ」が人気。テラス席はペットと一緒に食事をすることができます。

洋食から和食まで幅広く楽しめます

■フルーツカフェ八珍果＋

くだもの広場のドーム内にあるカフェでは、山梨名産のブドウ・ナシ・モモ・カキ・クリ・リンゴ・ザクロ・クルミの甲州八珍果を使用した食事やスイーツが楽しめます。

旬のくだものを煮込んで作る「トロピカルカレー」は、季節によって味わいが変わります。くだものの甘みがありながら、スパイスが効いたおとなも子どもも楽しめる逸品です。

旬のくだものを堪能できるパフェが人気。今は採れたての山梨産いちごを使用。

■サン・ヴェルジェ

旬のくだものをはじめ、自家製ジャムなどの加工品、山梨特産品、山梨県産ワインを多数販売しています。季節限定商品もあるので、時期ごとのおいしい商品を見つけられます。

ワインの試飲コーナーもあるので好みのワインを見つけよう

魅力３. だれでも利用できるワークショップ室

くだもの工房2階にあるワークショップ室は、富士山を眺めながら様々な用途で利用できる貸し施設です。

誕生日会やグループでの集まり、ヨガ教室やクラフトワークショップ開催、会議やコワーキングスペースとしても利用していただけます。窓をあけて、開放感のある空間で思い思いの時間を過ごしてみませんか。

室内だけではなくテラスも利用できます

新宿から特急で約90分の距離にある山梨市。雄大な景色、花やくだもの、ブドウ畑、美食が日帰りでも楽しめる、笛吹川フルーツ公園にぜひお越しください。

敷地内に点在するドーム、甲府盆地、富士山を望む絶景。

【山梨県笛吹川フルーツ公園】

住所：405-0043 山梨県山梨市江曽原1488番地

問合せ：やまなしフルーツパークパートナーズ（指定管理者）

0553-23-4101（9:00-17:00）

公式HP：https://fuefukigawafp.co.jp/(https://fuefukigawafp.co.jp/)