株式会社AZOO、国際ホテル・レストラン・ショーに出展。「AI進化型ホテルシステム『WASIMIL』で実現する次世代ホテル運営」をテーマにセミナー登壇

株式会社AZOO（本社：京都府京都市、代表取締役：横田 裕子）は、2026年2月17日（火）から20日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、ホテル・旅館・観光業向けの業界最大級の専門展示会「国際ホテル・レストラン・ショー」に出展し、DX推進を目的とした「AI活用実践」について講演いたします。本展示会は、宿泊、飲食、観光に関連する製品、サービス、情報が一堂に会し、業界の最新トレンドや課題解決のヒントを提供する場として、毎年多くの来場者で賑わいます。

【展示会概要】

会期: 2026年2月17日（火）～20日（金） 10:00～17:00（最終日は16:30まで）

会場: 東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール・西展示棟1～4ホール

公式サイト：https://hcj.jma.or.jp/

会期中、弊社代表取締役の横田裕子が登壇するセミナーでは、AI進化型ホテルシステム「WASIMIL」が実現する次世代のホテル運営について、具体的な事例を交えながら解説します。

【セミナー概要】

タイトル: AI進化型ホテルシステム「WASIMIL」で実現する次世代ホテル運営

日時: 2026年2月19日（木） 12:10～12:50

会場: 東京ビッグサイト 西４ホール

定員： 先着80名（事前申込制）

本セミナーは事前予約制です。下記URLよりお申し込みください。

[お申し込みURL] https://hcj.jma.or.jp/visitor/seminar_hcj.html

セミナー概要: 宿泊業界では人手不足への対応と、収益性・顧客体験の両立が重要課題です。本セミナーでは、AI進化型ホテルシステム「WASIMIL」による予約管理・CRM・経営分析・スマートチェックインなどの一元化と、リアルタイムデータに基づく意思決定、業務削減、顧客満足度向上を同時に実現する次世代運営モデルを、実例を交えて詳しくご紹介します。AIホテル運営の未来像をぜひご体感ください。

弊社出展ブース（ブース番号：W3-J01）では、ホテルDXシステム「WASIMIL」のデモンストレーションをご覧いただけます。現場の業務を熟知した開発チームが、各社様の課題に合わせた最適な活用方法をご紹介いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

HCJセミナー会場：西4ホール AZOOブース：西3ホール W3-J01

■『WASIMIL』について

『WASIMIL』は、宿泊施設運営に必要な機能を一体化したAll in One型ホテルDXシステムです。

予約管理、在庫管理、宿泊運営管理、顧客管理（CRM）、マーケティング、売上管理、会計帳票、経営分析（BI）など、あらゆる業務を一元管理することで、業務効率化と収益向上を支援します。AIによる機能強化で、新しい宿泊オペレーションへ。

■WASIMILの主な機能：

- PMS（宿泊管理システム）- 直販予約システム- 料金・在庫管理機能- CRM（顧客管理機能）- マーケティングオートメーション機能- 売上管理・会計機能- BI（経営分析）機能- 清掃・設備管理機能- 決済連携機能- スマートロック・オンラインチェックイン機能

【講師プロフィール】

横田 裕子（よこた ひろこ） 株式会社AZOO 代表取締役

ホテルDXシステム「WASIMIL」の開発・販売で宿泊業のDXをサポート。

ホテル・観光データ分析コンサル事業も展開。

第9回京都府女性起業家賞 大賞「京都知事賞」、第8回 京信・地域の起業家アワード 優秀賞を受賞。

【株式会社AZOOについて】

「世界の視野を広げる」をビジョンに掲げ、宿泊業界の業務効率化を支援するサービスを展開する京都発のスタートアップ企業です。

主力製品であるホテルDXシステム『WASIMIL』を通じて、宿泊施設のDX推進に取り組んでいます。

設立： 2020年1月

所在地： 京都市下京区大政所町680-1

代表者： 代表取締役 横田 裕子

公式サイト： https://www.wasimil.com