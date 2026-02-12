RORRY PalmGO D5-10000 端子一体型モバイルバッテリー新登場、大容量な手のひらサイズは使い勝手抜群

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,LtdRORRY PalmGO 端子一体型モバイルバッテリー「D5-10000」

RORRYの最新製品、RORRY PalmGO 端子一体型モバイルバッテリー「D5-10000」は、2026年2月1日（日）に正式発売いたしました。

現在、Amazonにて32％OFFのタイムセール（2月1日~2月16日）を実施中です。

さらに、新製品発売を記念して、RORRYでは期間限定7日間の10％OFFクーポンコードも配布しております。

本プレスリリースでは、RORRY PalmGOモバイルバッテリーの詳細についてご紹介いたします。

今回ご紹介するRORRYのType－Cコネクター一体型モバイルバッテリー「D5-10000」（以下：D5-10000）は、こんな人におすすめです。

・10,000mAhくらいあると

・安心できるだけコンパクトがいい

・MagSafe充電よりも有線派

・Lightning端子のデバイスをもっている

・Apple Watchも使っている

RORRY D5-10000は、USB-Cコネクタが内蔵されており、直挿しでの充電に対応。

ストラップとしてケーブルを別で持ち運ぶことができるので、直挿しが難しいデバイスへのケーブル充電や、2台同時充電も可能です。

また、Apple Watchユーザーには嬉しい専用ポートも搭載されているので、気軽に充電することができます。

なによりも手のひらサイズのコンパクトさがいいんです。

そんなRORRY「D5-10000」を詳しくレビューしていきます。

RORRY D5-10000の特徴

・Type－C直挿しコネクター一体型

・容量10,000mAh

・Apple Watch充電（5W）に対応

・ストラップによるケーブル持ち運びが可能（USB-C / Lightning）

・最大3台同時充電可能

・LEDディスプレイ搭載

・手のひらサイズのコンパクト設計

外観

RORRY PalmGO モバイルバッテリー「D5-10000」[表: https://prtimes.jp/data/corp/159488/table/148_1_7b935e3860e5140a56fb608634e9ba0a.jpg?v=202602130151 ]

同梱物はモバイルバッテリー本体、

USB-C to Cケーブル、

USB-C to Lightningケーブル、

取扱説明書。

カラーはホワイト。正面にはApple Watch充電用ポートとバッテリー残量を表示するディスプレイが搭載。直挿し可能なUSB-Cコネクタはフタ付きです。

背面にはなにもなく、側面には電源ボタンと各種認証情報、入出力可能なUSB-Cが配置されています。

ストラップホールが付いており、付属のケーブルを繋げることが可能。

重さは実測で約180gです。

RORRY D5-10000を使ってみて

10,000mAhで手のひらサイズのコンパクトさに感動

今回、D5-10000を使用していて最も感動したポイントが、このコンパクトさ。

10,000mAhで手のひらに収まってしまう、このサイズ感です。

これまでいくつかモバイルバッテリーを試してきましたが、やっぱり10,000mAhともなるとそれなりに大きさがあったんです。出力との兼ね合いもあると思いますが。

ちょっとした外出なら軽いのがいいため、5,000mAh程度のモバイルバッテリーを選ぶことが多かったのですが、D5-10000を使いだしてからは「10,000mAhだけどコレでいいじゃん」ってなってます。

最近、外出時の作業環境を見直し中でして。iPad+Magic Keyboardからの脱却を図っているわけですが、モバイルバッテリーも軽量化したいと考えてました。

充電対象がiPhoneやiPadになるので、もしもの時だと5,000mAhだとやや不安。

現状のモバイルバッテリーだと大きすぎる。と感じていたところ、見事に置き換えができて感動しています。

必要十分な出力パワー

D5-10000の出力に関しては、単ポートで最大22.5Wととなっており、

最新のモバイルバッテリーとしてはやや見劣りする数値かもしれません。

ただ高速には充電できませんが、必要十分だなと感じました。

実際にiPad Pro 11インチ（M1）で試してみましたが、使用中でもしっかりと充電してくれるのを確認できました。最大22.5Wだと維持してくれればいいかなくらいに思っていましたが、この結果には一安心です。

もちろんパワーが強いに越したことはありませんが、大きさや重さとトレードオフになるのであれば、最低限使用できる今のパワーはちょうどいいんじゃないかなと思います。

ただし、同時充電となると合計で15Wとなってしまうので、タブレットでの使用は厳しくなってしまいます。同時使用はおまけ、もしくは小型のデバイスへの充電用といったところです。

またパススルー充電にも対応していますが、こちらも出力はやや落ちてしまうので、タブレットでの使用しながらの充電は厳しいですね。イヤホンなどの小型デバイスや、ゆっくりと充電可能な夜間のタイミングでがよさそうです。

ケーブルレスなのも使いやすい

持ち出しようとして重宝する理由として、ケーブルいらずで使用できる点も大きいです。

”直挿しができるUSB-Cコネクター”と、”ストラップとして無理なく持ち運べるケーブル”の2つの充電方法が用意されています。デザインを損ねることなく、自然な形で持ち出せるのが素晴らしいポイントですね。ちなみにケーブルはLightning用も用意されているので、古いiPhoneを使用している方も安心して使えます。

iPhone（スマートフォン）への充電に関しては、MagSafeが便利なのは間違いありません。

ですが発熱の問題なんかもあり、有線充電がなんだかんだ一番安定しているなと感じているので、個人的には直挿しタイプのモバイルバッテリーは好きです。

サイズはコンパクトとは言ったのですが、10,000mAhなので直挿しタイプとはいえ、5,000mAhのものと比べてしまうと一回りくらい大きくなってしまいます。iPhoneへ直挿し充電するとこのサイズ感。使えないことはないですが、やや大きすぎる感は否めません。

ながら使用するときは付属のケーブルで充電するのがいいかもしれません。

iPadへの直挿しも可能でしたので、タブレットの場合はスペースを気にすることなく使用できる直挿し充電が便利だと思います。ただし、重さが加わるのでコネクター部分に負荷がかかり故障の可能性も考えられます。この使い方をされる際は、自己責任でお願いします。

Apple Watchユーザーにも優しい

D5-10000にはApple Watch充電用のモジュールも備わっています。

Apple Watchの唯一の弱点がバッテリー持ちだと思うので、いつでも充電できるモバイルバッテリーにモジュールが搭載されているのは嬉しい限り。

普段から持ち歩くモバイルバッテリーに、自然な形で搭載されていれば、もしもの時も安心です。

シボ加工のシンプルなデザイン

これまでのRORRYのモバイルバッテリーは、シリコンっぽい素材感でなんとなく野暮ったい印象がありました。ですがD5-10000は、シボ加工が施された素材に変更されており、一気に高級感がでましたね。デザイン面でも合格点です。

鏡面仕上げになっている部分には、バッテリー残量を表示するLEDディスプレイがさりげなく搭載されていて、いいアクセントになっていると思います。

まとめ｜ミニマル派におすすめのコンパクトな10,000ｍAhのモバイルバッテリー

今回のデザインの変更はナイスです。

総合評価：4.5 /5



メリット：

- コンパクトで大容量（10,000mAh）- 直挿し+ケーブル付き- ストラップでケーブルレス運用可能- Apple Watch充電対応- シンプルデザイン

注意点

- 同時充電の出力は弱い- スマホ直挿し運用はやや重い

RORRY PalmGO 端子一体型モバイルバッテリー「D5-10000」は10,000mAhながらコンパクトであり、直挿し対応のケーブルレス運用ができる、持ち運びにピッタリのモバイルバッテリーだと思います。

もちろん出力の物足りなさはありますが、タブレットくらいまでなら十分に対応可能ですし、緊急用途かつできるだけ荷物を少なくしたいミニマル派の人にとてもおすすめです。

本プレスリリースにおける商品レビュー：

『SPACE 80』(https://gachaoblog.com/) 運営者:がちゃお（＠gachao32(https://x.com/gachao32)）

整理・編集：RORRY - Edward(エドワード)

