丹波篠山市発祥のスポーツ　桶ット卓球

丹波篠山市桶ット卓球とは？

桶ット卓球は、平成23年にこんだ薬師温泉ぬくもりの郷(https://yume-konda.com/)を盛り上げるために考案された丹波篠山市発祥のスポーツです。

桶ット卓球はダブルスで行う競技で、基本的なルールは卓球と同じですが、ラケットとネットは風呂桶を使用し、サーブ時には「ア～湯（ユー）・桶（オーケー）？」「桶（オーケー）！」と声をかけあうことや、ラリー中にオケネットに球が入っても「オケット！」と発声すればノーカウントになるなど、桶ット卓球独特のルールがいくつかあります。

桶ット卓球は、すべての参加者が楽しむこと、お互いの親睦を深めることを目的としています。

詳しいルールはこちらをご覧ください。(https://www.city.tambasasayama.lg.jp/material/files/group/121/oketto_rule.pdf)

第2回桶ット卓球世界大会

この度、こんだ薬師温泉ぬくもりの郷にて、第2回桶ット卓球世界大会世界大会が開催されます！

- 日時 令和8年2月22日(日) 8時45分～16時00分- 会場 兵庫県丹波篠山市網掛429四季の森生涯学習センター 多目的ホール施設についての詳細はこちらをご覧ください(https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/chiikicommunityka/gyoseijoho/2/4891.html)※参加申込組数が定員に達しているめ、すでに参加申込受付は終了しております。- お問い合わせ 桶ット卓球世界大会 in 丹波篠山 大会事務局（丹波篠山市立中央公民館）〒669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛429 担当 岡花 宏明電話：079-594-1180第1回桶ット卓球世界大会の様子桶ット卓球はここで楽しめます！

次の体育施設では、桶ット卓球の用具（卓球台、ラケット用の桶、ネット用の桶）を無料で貸し出しています。ご活用ください。

- B&G海洋センター体育館（丹波篠山市日置385-1）- 丹波篠山総合スポーツセンター（丹波篠山市郡家451-4）- 西紀体育館（丹波篠山市宮田111）- 川代体育館（丹波篠山市大山下347）- 今田体育館（丹波篠山市今田町今田新田14-1）- 健康増進センター（丹波篠山市今田町下立杭16-3）

なお、ご利用の場合は事前に施設の予約(https://k2.p-kashikan.jp/tambasasayama-city/)や申請をお願いします。

兵庫県丹波篠山市について

兵庫県の中東部の山々に囲まれたまち・丹波篠山市は、古来、西国から京都への交通の要として栄えてきました。町なみや山鉾が巡行する祭礼など、現在も京都文化の影響が随所に色濃く残っています。また、盆地特有の昼夜の寒暖差や、秋から冬にかけて発生する「丹波霧」など独特の気候風土が、全国的にも有名な「丹波篠山黒豆」をはじめとした多くの農産物を育んでおり、四季の味覚を楽しむことができます。

- 丹波篠山市公式ホームページ

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/index.html

- 丹波篠山市公式観光サイト「ぐるり！丹波篠山」

https://tourism.sasayama.jp/