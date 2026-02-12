チーズとオレンジで背徳感をアップしたお酒に合うガトーショコラ「罪なガトーショコラ -白の誘惑-」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、チーズが入ったお酒に合うガトーショコラ「罪なガトーショコラ -白の誘惑-」を、2026年2月12日（木）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/guilty-gateau-chocolat-shironoyuwaku）

「罪なガトーショコラ -白の誘惑-」とは

「罪なガトーショコラ -白の誘惑-」は、「お酒と一緒に楽しめる、特別なスイーツ」を目指して開発した、お酒との相性を追求したガトーショコラの第2弾です。濃厚チョコレートとスパイスに背徳をもとめた第1弾はクラウドファンディングで販売し、目標金額の450％を上回り達成しました。チョコレートと相性の良い素材を極限まで追求した結果、辿り着いたのは「濃厚なクリームチーズ」と「爽やかなオレンジ」という王道かつ至高の組み合わせです。

「罪なガトーショコラ -白の誘惑-」の魅力

１.ひと口で満たされる、ずっしり濃密な食感

「罪なガトーショコラ」は、お酒と合わせて少しずつ堪能できるような、超濃密なスイーツを目指しました。

ずっしり濃密で満足感を出せるよう小麦粉を一切使わず、粉類はカカオパウダーだけで仕上げた特別な配合にすることで、超濃密な食感を実現しました。

２.チョコレートの中から塊のクリームチーズを

ガトーショコラを食べ進めると、たっぷりのクリームチーズが現れます。クリームチーズは生地に混ぜ込むのではなく、あえて「塊」のまま閉じ込めました。カットした瞬間に現れる白と黒のコントラストは圧巻です。食べた瞬間、濃厚チーズの旨みとコクがダイレクトに訪れます。

３.オレンジピールの爽快感

爽やかな酸味の決め手となるオレンジピールは、あえて「チーズ」部分だけではなく「チョコレート生地」全体に練り込むよう調整しました。これにより、どこを食べてもカカオのビターな風味と共にオレンジの華やかな香りが広がります。

商品概要

【罪なガトーショコラ -白の誘惑-】

◯容量：約330g

◯原材料：チョコレート、卵、乳等を主要原料とする食品、オレンジピール、はちみつ、ココアパウダー/乳化剤、香料、メタリン酸Na、安定剤（増粘多糖類）

＜プラン一覧＞

- 【早割】罪なガトーショコラ -白の誘惑-：3,590円（税込）- 【早割】罪なガトーショコラ -白の誘惑- 2個セット：6,780円（税込）- 罪なガトーショコラ -白の誘惑-：3,990円（税込）- 罪なガトーショコラ -白の誘惑- 2個セット：7,180円（税込）- 罪なガトーショコラ -白の誘惑- 3個セット：10,170円（税込）＜概要＞

◯商品名：罪なガトーショコラ -白の誘惑-

◯販売期間：2026年2月12日（木）～3月12日（木）24:59

◯配送時期：4月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/guilty-gateau-chocolat-shironoyuwaku

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp