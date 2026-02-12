RORRY、レザー調デザインの12000mAhモバイルバッテリーを50％オフ延長　「D3-12000」セール2月25日まで

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

充電関連製品を展開するRORRYは、モバイルバッテリー「D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)」にて実施中の50％オフキャンペーンの終了日を、当初予定していた2月15日から2月25日23:59へ延長すると発表した。

1月30日のスタート以降、想像以上の反響があり、「もう少し続けてほしい」という声を受けての決定となる。

■ 延長後キャンペーン概要

実施期間：2026年1月30日 20:00～2026年2月25日 23:59

通常価格：7,999円（税込）

キャンペーン価格：3,999円（税込）

■ Amazon

商品ページ：https://amzn.to/4qWRHFo

50％OFFクーポンコード：RORRYD35

■ 楽天市場

商品ページ：https://a.r10.to/hPZT4M

クーポンリンク：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=)

クーポンコード：HRWF-TBQM-PT62-NMHL

■ デザインも、スペックも、ちょうどいい一台

D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)は、レザー調の上質な質感と、ブラック・ホワイト・ピンク・パープルの4色展開が特徴。

“持ち歩くガジェット”ではなく、“持ちたくなるガジェット”を目指して設計されたモデルだ。

65cmのType-C抽拉式ケーブルを本体に内蔵し、ケーブルを別途持ち運ぶ必要がない。バッグの中をすっきり保ちながら、必要なときにすぐ使える設計になっている。

容量は12000mAh。スマートフォンの複数回充電に対応し、最大30W出力でスピーディーな充電が可能。

Apple Watchなど複数デバイスを持ち歩くユーザーにもフィットする仕様だ。

安全面では、日本のMETI（経済産業省）への届出を完了し、東京海上日動のPL保険にも加入済み。デザインだけでなく、安心感にも配慮している。

まだ間に合う、という選択肢

今回の延長により、気になっていたユーザーにとっては検討できる時間が少し広がった形となる。

デザイン性と実用性を両立したD3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)は、日常を軽やかにする一台として展開中。

セール終了は2月25日23:59までとなる。