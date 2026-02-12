「Dr.ヘルスケアラボ Qoo10公式ショップ」がQoo10 AWARDS 2025 特別賞「Q ONLY賞」を受賞
キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、当社が運営する「Dr.ヘルスケアラボ Qoo10公式ショップ」が、Qoo10が主催する年間アワード「Qoo10 AWARDS 2025」において、Qoo10 AWARDS 2025 特別賞「Q ONLY賞」を受賞したことをお知らせします。
本受賞にあわせ、受賞を記念した期間限定セールを、Qoo10内にて実施いたします。
◼︎「Qoo10 AWARDS 2025」受賞記念特別キャンペーン
本セールでは、当社が提供する遺伝子検査サービス「遺伝子博士」と「ダイエットプロテイン」のセット」を、2月10日～2月17日の期間限定で特別価格にて販売します。
「遺伝子博士」は、一生変わらない遺伝的体質をもとに、太りやすさの傾向や栄養の摂り方を可視化する遺伝子検査サービスです。
検査結果から自身の体質傾向を把握できるため、「何を基準に選べばよいかわからない」「情報が多くて判断が難しい」といった、ダイエットや健康管理における迷いを減らし、無理なく続けやすい点が特長です。
また、遺伝子博士の検査結果に応じて表示されるプロテインとのセットでお試しいただくことで、栄養選択に悩むことなく、体質に配慮した栄養補給をサポートします。
本セールはQoo10内限定での実施となり、ショップとしての取り組みやサービス品質が評価された今回の受賞をきっかけに、より多くの方に「自分に合った栄養を、選ばずに取り入れる」という新しい選択肢を体験いただく機会として展開します。
◼︎受賞記念セール概要【期間限定セール！73％OFF！】
遺伝子博士＋プロテインのお得なセット
実施期間：2月10日～2月17日
対象商品：
１. 遺伝子博士＋プロテイン セット
販売場所：
Qoo10内 Dr.ヘルスケアラボ公式ショップ
https://www.qoo10.jp/g/1026822355
セール価格：3,480円 （参考価格：13,060円）
■ サービス概要
遺伝子検査結果に基づく
パーソナライズサプリメント・プロテインの提案・販売
URL：https://shop.dr-gene.jp/lp?u=official
※本サービスは、遺伝子検査結果をもとに体質傾向を把握し、
商品選択の参考情報を提供するものです。
※医学的診断・治療、特定の効果効能を保証するものではありません。
■ 遺伝子検査サービス「遺伝子博士」について
「遺伝子博士」は、自宅で行える遺伝子検査サービスです。
検査結果をもとに、体質傾向に合わせた食事・運動・生活習慣のアドバイスを提供しています。
肥満関連遺伝子を調べる「遺伝子博士ダイエット」、
老化関連遺伝子を調べる「遺伝子博士エイジングケア」などを展開し、
日常の健康管理をサポートしています。
■ 提携企業様 募集
遺伝子博士では、以下のような企業・事業者様との提携を募集しています。
健康経営や福利厚生に新しい切り口を取り入れたい企業様
パーソナライズ型商品・サービスを検討している企業様
ECでの個別最適化に関心のある企業様
働く人のコンディション管理を支援したい事業者様
法人向けページ：https://dr-gene.jp/lp/oem/
【キャンピングカー株式会社 概要】
URL：https://camping-car.co.jp/
代表者：代表取締役社長 頼定 誠
本社：東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル6F
設立：2009年10月30日
社員数：22人（2026年1月28日現在、契約社員含む）
資本金：1,000万円
事業内容：遺伝子検査事業 他