【スペーシアＸを貸切】親子で学ぶ「子ども靴の回収イベント」を2月21日に開催

株式会社SlowFast

子ども靴の循環事業を運営する株式会社SlowFast（本社：東京都墨田区、代表取締役：谷口 昌優）は、東武鉄道株式会社との業務提携第一弾として、2026年2月21日（土）、東武鉄道の特急「スペーシアＸ」を貸し切った「子ども靴回収＆環境教育イベント」を開催いたします。

本イベントは、サイズアウトして履けなくなった子ども靴を「捨てる」のではなく、憧れの特急列車の車内で「回収（寄付）」するという特別な体験を通じ、親子で楽しみながら環境問題や循環型社会について考える機会を提供することを目的としています。

本イベントは、東武鉄道が推進するスタートアップとの事業共創プログラム「TOBU Open Innovation Program(https://www.tobu.co.jp/corporation/tobu-oi/)」の一環として推進されるものです。また、東京都が推進するスマートサービスの社会実装を促進させる事業「Be Smart Tokyo Inclusive(https://be-smarttokyo-dei.metro.tokyo.lg.jp/)」、および墨田区(https://sic-sumida.net/)が実施するスタートアップ等の社会課題解決型ビジネス創出を支援する「プロトタイプ実証実験支援事業(https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/monodukuri_sien/prototype.html)」の支援を受けて実施されます。

■ イベント開催の背景

子ども靴は、製造から輸送、廃棄に至るまでのサプライチェーン全体で多くのエネルギーを消費し温室効果ガスを排出しています。しかし、国内では年間約3,500万足（※1）もの子ども靴が、まだ履ける状態でありながら廃棄されているのが現状があります。

※1：1-12歳までの子どもの人口である約1,250万人が年間で5,500万足の靴を購入し、そのうちの65%が廃棄処分されていると仮定した際の試算に基づくものです。

この「早期廃棄」は、製品のライフサイクル全体（Scope 1-3）を通じて排出された環境コストを短期間で捨て去ることを意味します。

SlowFastと東武鉄道は、これまでも「スペーシアＸ」モチーフの子ども靴販売等を通じて連携してまいりましたが 、今回は実際に運行する車両を「移動する回収拠点」および「学びの場」として活用することで、資源循環の重要性を広く発信いたします。

■ イベント概要

開催日時：2026年2月21日（土）17時30分～18時40分

場 所 ：特急スペーシアＸ車内（東武浅草駅～とうきょうスカイツリー駅間を往復）

対 象 ：スペーシアＸ又はＳＬ大樹の子ども靴をご購入いただいたご家族

（※募集は終了しております）

スペーシアX・ＳＬ大樹コラボシューズ

■ 主なプログラム

回収拠点：コックピットラウンジにて、サイズアウトした靴を回収

環境教育：靴を題材にした資源循環について親子で学習

特別体験：最上級客室「コックピットスイート」での記念撮影

■ 東武鉄道とのこれまでの取り組み

- スペーシアＸやＳＬ大樹をモチーフにした子ども靴の販売東武鉄道が運行する「特急スペーシアＸ」及び「ＳＬ大樹」をモチーフにした子ども靴を、循環を前提にサーキュラー・デザインで設計・開発されたオリジナルシューズを販売。SlowFast公式サイトのほか、東武ファンフェスタや東武グループが運営するTOBU POINT会員向け公式のネットショッピングサイト「TOBU MALL」にて販売。【商品販売サイト】SlowFast公式サイト：https://eco3.slowfast.jpTOBU MALL販売ページ：（スペーシアＸ）https://tobumall.jp/shop/g/gTT-25Z001/（ ＳＬ大樹 ）https://tobumall.jp/shop/g/gTT-25Z002/- 一般財団法人東武博物館との連携多くのお子様連れのお客様が来館する東武博物館の館内にて、「特急スペーシアＸ」及び「ＳＬ大樹」をモチーフにした子ども靴（※2）の展示販売を行っています。また、サイズが合わなくなった等の理由から履けなくなった子ども靴を回収するボックスを設置することで、環境負荷低減に向けた取り組みでも連携をしています。※2子ども靴のサイズ展開は19.0cm～23.0cmの1cm刻み

■ 今後の展望

SlowFastは今後も子ども靴のリユースサービス「Kutoon」の展開やサステナブルIP「くつにゃん」を通じた活動により、東武鉄道をはじめとするパートナー企業や自治体と共に、エシカル消費の促進や子育て世帯への環境教育機会の提供を強化してまいります。

サステナブルIP「くつにゃん」寄付回収ボックス

■株式会社SlowFastについて

「捨てるを見直し、親子と地球に豊かさを」をビジョンに、子ども靴の循環モデル構築に取り組むスタートアップです。単なるリユースにとどまらず、地域コミュニティと連携した回収拠点の設置や、地域コンテンツを活用した製品開発など、持続可能な循環モデルの構築を目指しています。

【会社概要】

会社名：株式会社SlowFast

代表者：代表取締役 谷口 昌優

所在地：東京都墨田区石原4-13-9-1F

設 立：2021年5月

事業内容：子ども靴の循環プラットフォーム運営

URL：https://kutoon.net

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SlowFast 広報担当

メール：info@kutoon.net