【松井証券 FX】米ドル/円のスプレッドを業界最狭の0.1銭へ縮小

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年2月16日（月）取引分より、外国為替証拠金取引（FX）において、米ドル/円の縮小スプレッドを「0.2銭」から業界最狭（※1）の「0.1銭」に引き下げることをお知らせいたします。

【米ドル/円】縮小スプレッド変更の概要

これまで当社では、米ドル/円の1,000通貨以内の成行(ストリーミング)注文・成行決済について、縮小スプレッド0.2銭を提示しておりましたが、2026年2月16日（月）（予定）取引分より、業界最狭の0.1銭に引き下げます。

※縮小スプレッドが適用される注文種類は、次の通りです。

「数量上限」以下のストリーミング注文(スピード注文からの発注を含む)・IFD注文、IFO注文において新規注文が成行(ストリーミング)の場合の新規注文部分・成行決済注文

※広告掲載日：2026年2月12日

※スプレッドは、pipsで表示しています。

※pips(ピップス)とはなんですか(Q&A)(https://support.matsui.co.jp/faq/show/32304?site_domain=guide#pips)

※提示スプレッド等に関する実績情報はこちらです。

提示スプレッド等に関する実績情報【縮小スプレッド】(https://%EF%BD%97ww.matsui.co.jp/fx/list/pdf/spread-narrow.pdf)

提示スプレッド等に関する実績情報【通常スプレッド】(https://www.matsui.co.jp/fx/list/pdf/spread.pdf)

※上記スプレッドは、市場の急変時(震災などの天変地異、その他外部要因)や、市場の流動性が低下している状況(平日早朝や週初、週末、年末年始、クリスマス時期など)、重要指標発表時間帯などにより、やむを得ず提示以外のスプレッドになることもあります。

米ドル/円の特徴と直近の相場見通し（松井証券マーケットアナリスト 鈴木翔）

＜米ドル/円の特徴＞

米ドル/円は、ユーロ/ドルに次いで世界第2位の取引シェアを誇っています。日本の店頭FX取引においては、25年12月の月間取引シェアは約88%と非常に高いシェアを占めています。出所：国際決済銀行(BIS)、金融先物取引業協会(FFAJ)

また、米ドル/円に関する日本語の情報量は、他通貨と比べて圧倒的に多いという点で取り組みやすい通貨ペアと言えます。例えば、定期的に相場の変動要因となる日銀の金融政策に関する情報発信において、細かいニュアンスを母国語で正確にくみ取れる点は、海外投資家に対して大きなアドバンテージになります。米国の政治・経済の情報や相場動向についても、主要なニュースは即時に日本語で詳細が報じられます。

松井証券でも日銀やFOMCなどの速報動画をはじめ、米ドル/円の取引に役立つ情報を動画にて公開していますので、ぜひご覧いただければと思います。

＜米ドル/円の見通し＞

年間のレンジとしては、昨年同様140～160円のレンジを見込んでいますが、当面は155円を中心とした推移を想定しています。

日本では、高市政権の「責任ある積極財政」の推進や日銀の緩やかな利上げスタンスによる円安継続が見込まれ、米ドル/円の上昇要因になるでしょう。一方、米国では、トランプ政権が低金利を望んでいることに加え、26年5月にFRB議長就任が見込まれるケビン・ウォーシュ氏も利下げに積極的とみられています。これらはドル安要因となるため、米ドル/円の上値を抑えるでしょう。

米ドル/円は、1月の急落で一時152円付近まで下落しましたが、足元再び150円台後半まで値を戻す展開となっています。160円は政府の防衛ラインとみられており、160円に近づくとドル売り円買い介入の警戒感が一段と強まる見込みです。為替介入の前後ではボラティリティ（価格変動率）上昇に伴い、短期的な収益機会が増えるでしょう。

＜プロフィール＞松井証券マーケットアナリスト 鈴木 翔

大学卒業後、地方銀行、ネット銀行の運用部門で国内外の債券や株式などのディーラーを経験。日米欧の国債、日経平均株価やS&P500などの主要株価指数をメインに運用。2022年1月に松井証券に入社。松井証券が運営する動画専門投資情報メディア「マネーサテライト」のコンテンツに出演し、世界のマーケット動向や注目材料、今後の見通し、各国金融政策などについて解説する。テレビの経済番組への出演実績も多数あり。債券ディーラーの経験を活かし、金利動向を踏まえた市場分析と機関投資家や個人投資家などの投資家動向を組み合わせたマーケット情報を提供している。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

※1 1,000通貨単位以下の場合。FXサービスの取扱い業者10社(SBI証券、楽天証券、三菱UFJ eスマート証券、外為どっとコム、DMM.com証券、トレイダーズ証券、ヒロセ通商、マネックス証券、GMOクリック証券、GMO外貨)の中央値と比較。2026年2月4日時点、当社調べ。

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

FX(外国為替証拠金取引)について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fx.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会