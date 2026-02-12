【特定技能ドライバ―獲得へ！】外国人ドライバードットコム/「外国籍ドライバー導入向けオンラインセミナー」２月25日（水）開催！

株式会社アズスタッフ

ドライバーに特化した人材サービス事業を手掛ける株式会社アズスタッフ(https://www.azstaff.co.jp/)（本社：東京都新宿区）が運営する「外国人ドライバードットコム」(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)は、2026年2月25日16:00～17:00に、物流業界における「ドライバー不足」問題の解消に向けた特定技能制度を利用した「外国籍トラックドライバー導入向けオンラインセミナー」を開催することが決定しました。

外国人ドライバードットコムでは、自動車運送業分野での特定技能外国人の受入が可能となった2025年4月よりネパール、インドネシア、ベトナムといった国で教育事業を進めており、現在100名近くの内定者の教育を進めています。さらには登録支援機関としての実績もあり、現在も入職者のサポートを行っています。

すでに多くの実績のある同社ではさらに、まだまだ導入へ尻込みをしている企業や複雑な制度に頭を抱える企業が多いことから、「外国籍トラックドライバー導入向けオンラインセミナー」を開催し、企業が抱える疑問点や課題について解説します。

【セミナー内容】

・特定技能制度の背景とビザについて

・雇用する際の支援について

・国籍比較とその特徴

・日本語レベル公開

・採用スケジュール

・免許取得方法

・入国前教育

・他社比較

・ネパール現地視察ツアーについて

・料金、割引、助成金について

・Q&A

【セミナー概要】

■開催日：2026年2月25日（水）

■時間：16:00～17:00

■開催方法：オンライン（Teams）

■参加費：無料

■対象企業：運送会社

■主催者：株式会社アズスタッフ

■申し込み：https://forms.office.com/r/2zd1NvjbXJ (https://forms.office.com/r/2zd1NvjbXJ)

【セミナーのポイント】

・他ではできない最速のスケジュール感での人材をご紹介！

・入門セミナーとは違い、実際の採用の流れ、動きを解説

・実際の候補者の映像や現地の映像も公開！

・助成金制度についても内容を解説

【おすすめ】

・特定技能制度について知ってみたい方

・今後外国籍ドライバーの受け入れを検討中の方

・制度や内容に疑問点や課題点をお持ちの方

・本格的に今後導入をしていきたい方

お申込みはこちら！ :https://forms.office.com/r/2zd1NvjbXJ

【本件に関する問い合わせ先】

担当：株式会社アズスタッフ 谷口愛斗

電話番号：050-8890-3418

メールアドレス：m-taniguchi@azstaff.co.jp

住所：大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-10 梅田パシフィックビル4階 405号

【アズスタッフ 会社概要】

社 名：株式会社アズスタッフ

英語表記：Az staff Inc.

HP：https://azstaff.co.jp/(https://www.azstaff.co.jp/)

専用サイト：外国人ドライバードットコム(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル2階

従業員数：323名

拠点数：36拠点

設 立：平成23年8月15日

資本金：2,600万円

代表取締役：小林 周一

事業内容：・人材派遣業・人材紹介業・採用代行サービス・人材サービス全般・特定技能外国人にかかる登録支援機関業務

許可：登録番号：25登-011529

【ネパール送り出し機関 会社概要】

会社名：Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd

設立：2023年03月

代表者代表取締役：Bhandari Thaneshwar(バンダリ タネショル)

資本金：2,000万ルピー

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：特定技能人材紹介サービス 技能実習生紹介事業 翻訳事業、通訳派遣事業 ネパール労働省手続きサービス

所在地：〒44600 3F Kizuna Bldg Basundhara Kathmandu Nepal

連絡先：TEL：977-9857042135（代表）

許可免許等：厚生労働省人材紹介免許認可番号：1612/79/80, JITCO加盟 , OTIT送り出し機関番号：NPL003240