日本デジタルバンキング市場における消費者動向：株式会社レポートオーシャン調査

東京、日本 - 株式会社レポートオーシャンは、日本国内におけるデジタルバンキングサービスに関する消費者の利用状況、選好、懸念、意思決定要因、および今後の利用意向を把握するため、全国規模の調査を実施しました。本調査は、金融サービスのデジタル化が進展する中で、利用者の実態と行動傾向を明らかにすることを目的としています。

金融業界におけるデジタルトランスフォーメーションが加速する中、消費者の意識を理解することは、金融機関、フィンテック企業、政策立案者にとって重要性を増しています。

■ 主な調査結果

■ デジタルバンキングは一般的な金融手段へ

回答者の**68%**が現在デジタルバンキングを利用していると回答し、デジタル金融が利便サービスから日常的な金融インフラへ移行しつつあることが示されました。特に若年層で利用率が高く、世代間で利用傾向の違いが見られました。

■ 利便性とスピードが利用を後押し

利用理由として挙げられた項目は以下の通りです。

- 利便性・アクセス性 - 72%- 取引処理の速さ - 61%- 支店来店不要 - 55%

これらの結果から、効率性と即時性が利用拡大の主要要因であることが分かります。

■ セキュリティへの懸念が依然として存在

普及が進む一方で、以下の懸念が挙げられました。

- サイバーセキュリティリスク - 57%- 個人情報保護への不安 - 44%- 不正利用リスク - 39%

利用拡大のためには、信頼性確保が重要な要素であることが示唆されます。

■ モバイルアプリが主要アクセス手段

デジタルバンキング利用方法として最も多かったのは：

- モバイルアプリ - 65%- ブラウザ型ネットバンキング - 28%- その他 - 7%

スマートフォンを中心とした金融利用が主流となっていることが明らかになりました。

■ 利用頻度から見る定着度

利用頻度は以下の通りです。

- 毎日 - 41%- 週数回 - 33%- 月数回 - 18%- ほとんど利用しない - 8%

多くの利用者にとって日常的な金融手段として定着していることが確認されました。

■ 主な利用サービス

利用用途として多かった項目：

- 送金 - 54%- 支払い - 49%- 残高確認 - 47%- 投資管理 - 26%

取引関連機能が中心用途であることが分かります。

■ プラットフォーム選択時の重視要素

選定基準として重視される要素は：

- セキュリティ - 57%- 操作性 - 52%- スピード - 45%- 手数料 - 31%

信頼性と使いやすさが最重要判断基準であることが示されました。

■ 今後の利用意向

今後3年間の利用見通しについて：

- 大幅に増える - 46%- やや増える - 32%- 変わらない - 18%- 減る - 4%

今後も利用拡大が見込まれる結果となりました。

■ 調査範囲

本調査では以下の項目を分析しました。

- 利用状況- 導入理由- 懸念要因- 利用チャネル- 利用頻度- 利用サービス- 選定基準- 将来利用意向

■ インサイトと示唆

本調査結果から、日本におけるデジタルバンキングは単なる利便ツールではなく、金融基盤としての役割を強めていることが明らかとなりました。特にモバイル中心の利用拡大は、金融サービス提供形態の構造変化を示唆しています。

一方で、セキュリティやプライバシーに対する懸念が依然存在しており、金融機関にとっては信頼性強化と透明性向上が今後の重要課題となると考えられます。

■ 調査概要

調査手法： 構造化質問票を用いたオンライン定量調査

調査対象： 日本国内在住の18歳以上の男女

調査期間： 2026年1月12日～2026年2月6日

サンプル数： 1,000名

調査地域： 全国（都市部・地方を含む）

抽出方法： 年齢・性別・地域構成比を考慮した割付サンプリング

誤差範囲： 信頼水準95%において±3.1%

