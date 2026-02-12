「東京こどもナゾときバッジクエスト」を公開

東京都

東京都は、「チルドレンファースト」の社会の実現を目指し、都政の政策全般を子供目線で捉え直し、子供政策を総合的に推進しています。

「東京都こども基本条例」（以下条例という。）の第三条では基本理念を定めており、「こどもを権利の主体として尊重し、こどもの最善の利益を最優先とすることで、全ての子供が、今と将来への希望を持って伸び伸びと健やかに育っていけるよう、社会全体で子供を育む環境を整備していくこと」としています。

この理念を実現するためには、子供をはじめ、広く都民が条例の内容を理解していくことが必要であり、これまで都では、年齢や発達段階に応じて条例の内容を分かりやすく説明する「条例ハンドブック」や「条例解説動画」を制作するなど、様々な媒体を活用して戦略的な広報を展開してきました。

その一環として、このたび、小学校高学年を主な対象に、ナゾときを通じて条例の内容や関連する都の取組について楽しく学べるWEBコンテンツ「東京こどもナゾときバッジクエスト」を公開しました。

本コンテンツは、バッジ獲得やランキング機能により、子供の学ぶ意欲を高め、継続的に取り組みながら理解を深めることができる内容となっています。



トップ画面（ＰＣ）

東京こどもナゾときバッジクエストはこちら(https://www.kodomo-jyourei-nazo.metro.tokyo.lg.jp/) ▶

１ WEBコンテンツの主な機能について

○ スマートフォンやパソコン、タブレット、学校の一人１台端末等で利用できます。

○ WEBコンテンツのデザイン、キャラクター、機能は、小学生の意見を反映しています。

【ナゾときチャレンジ】

○ 初めてナゾときを挑戦する際、最初の画面でナゾときの遊び方を分かりやすく紹介しています。

（小学校４年生までに習う漢字以外はひらがなや読み仮名付きの表記にしています。）

〇 ヒント機能も実装し、謎解きの得意・不得意にかかわらず楽しみながら条例を学ぶことが

できます。

○ 「初回挑戦時」や「連続５日間挑戦」など一定条件をクリアすると、「バッジ」を獲得できます。

○ 正答数や解答スピード等で「スコア」を算出し、週間ランキングを表示（上位20位）。

○ ニックネームと合言葉を登録することで、今までの獲得バッジなどのデータを保持することができます。

２ 条例ハンドブック・解説動画の紹介

○ 条例を知ってもらうため、これまで子供達自身が主体的に関わりながら制作した「東京都こども基

本条例ハンドブック」や「東京都こども基本条例解説動画」をサイト内で紹介しています。

〇条例ハンドブックを読んで解く「特別ミッション」も用意しており、正解で特別なバッジ

を獲得できます。

【ハンドブック・動画紹介画面】

条例ハンドブック

（小学校高学年向け）はこちら(https://www.sp.metro.tokyo.lg.jp/kodomoseisaku/book/jourei-handbook-sho-4-6-j/?pNo=1)

▼

３ 都の取組の紹介

条文に関連する都の取組を紹介しています。

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する取組です。

戦略１ 子供（Children）「子供目線に立った政策の推進」

▲2050東京戦略