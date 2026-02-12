こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ものつくり大学】三大学合同研究発表会・高大連携交流会を開催。
ものつくり大学（埼玉県行田市/学長：國分泰雄）と、平成国際国際大学（埼玉県加須市/学長：柏木俊彦）、埼玉純真短期大学（埼玉県羽生市/学長：布施由起）との「三大学合同研究発表会」が2026年2月10日（火）に平成国際大学にて開催されました。これは、2018年に締結された三大学の連携協力協定に基づく連携事業の一つの取り組みとして、三大学の学生による合同研究発表会となっています。
本学からは、建設学科4年生 高橋歩花さんと山粼優月さんによる「『鴻巣アートの森』古民家改修プロジェクト」と、情報メカトロニクス学科4年生 松尾涼平さんによる「登攀メカニズムを持つクモ型多脚ロボットの開発」の計2件を発表しました。松尾さんは、ロボットの実演などを交え、優秀な発表を行ったとして、三大学長賞を受賞しました。
発表会後は、埼玉県内を中心とした高等学校の進路指導教員を対象に、三大学高大連携交流会が開催されました。三大学の入試担当職員が大学の紹介や、入試情報の説明を行い、高校教員の皆さまと意見交換を実施しました。同時に、4月に開催した「三大学合同フォトコンテスト」の表彰式も行われました。また、三大学学生交流会を開催し、発表会に参加した学生たちを中心に学生間の親睦を深めました。
【発表概要】
ものつくり大学
建設学科
・「鴻巣アートの森」古民家改修プロジェクト
情報メカトロニクス学科
・「登攀メカニズムを持つクモ型多脚ロボットの開発」
埼玉純真短期大学
こども学科
・「学外研修報告（横浜アンパンマンこどもミュージアム）」
・「療育ツールの作成と実践」〜児童養護施設における児童への療育支援から学ぶ〜
平成国際大学
法学部
・「どうなる、米中対立」
スポーツ健康学部
・「バレーボールのレセプションに対して利き目が与える影響」
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 企画広報課
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
