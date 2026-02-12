こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「多摩地区企業代表 出身大学別ランキング」で明星大学が3位に― 多摩に根ざした企業経営者を多数輩出、「代表輩出率」ではトップに
株式会社帝国データバンクが2025年10月28日に発行した「TEIKOKU NEWS 東京多摩版」によると、明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、「多摩地区企業代表 出身大学別ランキング」において、全大学中3位となりました。
多摩地区に本社を置く企業（株式会社および有限会社）のうち、明星大学出身者が代表を務める企業は241社にのぼります。（代表者1名が複数の企業で代表を務めている場合は、それぞれの企業がカウント対象となっています。）
また、企業代表数を学部学生数（通学課程のみ）で割って算出した「代表輩出率」では、対象大学の中で最も高い結果となりました。
■多摩地区企業代表 出身大学別ランキング
順位
大学名
多摩地区企業
代表数
学部
学生数 ※1
輩出率 ※2
（多摩地区企業代表数 ÷学部学生数）
1
日本大学
741
67,285
1.10%
2
中央大学
345
26,371
1.31%
3
明星大学
241
8,582
2.81%
4
早稲田大学
239
38,291
0.62%
5
明治大学
234
33,358
0.70%
6
法政大学
221
29,779
0.74%
7
慶應義塾大学
217
28,839
0.75%
8
東海大学
212
29,252
0.72%
9
工学院大学
154
6,237
2.47%
10
帝京大学
151
24,110
0.63%
※1学部学生数＝各大学の情報公開資料による（2025年５月１日現在）
※2輩出率＝株式会社帝国データバンク調査による企業代表数と、各大学が公表する学部学生数をもとに、本学が算出したもの
■多摩に根ざす総合大学として
東京都日野市にキャンパスを構える明星大学は、1964年の開学以来、多摩地域とともに歩みながら発展してきました。現在は、ワンキャンパスに9学部12学科1学環が集う総合大学として、「新たな時代を世界の人々と共創する大学」「多摩に根差し、地域に貢献する大学」というビジョンを掲げています。
また、2025年度からは、起業支援拠点「MEISEI CROSSING BASE（明星クロッシング・ベース）」を中心に、学生の起業・事業創出を支援する取り組みを本格化しました。これらは、これまでの学びの基盤や取り組みの蓄積を土台としながら、学生の挑戦をさらに広げていくためのものです。こうした積み重ねが、今後のさらなる人材輩出につながっていくことを目指しています。
▼本件に関する問い合わせ先
明星学苑経営企画ユニット広報チーム
手塚龍之
住所：東京都日野市程久保2-1-1
TEL：042-591-5670
メール：koho@meisei-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
