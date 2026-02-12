　株式会社帝国データバンクが2025年10月28日に発行した「TEIKOKU NEWS 東京多摩版」によると、明星(めいせい)大学（東京都日野市、学長：冨樫 伸）は、「多摩地区企業代表　出身大学別ランキング」において、全大学中3位となりました。

　

　多摩地区に本社を置く企業（株式会社および有限会社）のうち、明星大学出身者が代表を務める企業は241社にのぼります。（代表者1名が複数の企業で代表を務めている場合は、それぞれの企業がカウント対象となっています。）

　

　また、企業代表数を学部学生数（通学課程のみ）で割って算出した「代表輩出率」では、対象大学の中で最も高い結果となりました。

■多摩地区企業代表 出身大学別ランキング

順位

大学名

多摩地区企業

代表数

学部

学生数 ※1

輩出率 ※2

（多摩地区企業代表数 ÷学部学生数）

1

日本大学

741

67,285

1.10%

2

中央大学

345

26,371

1.31%

3

明星大学

241

8,582

2.81%

4

早稲田大学

239

38,291

0.62%

5

明治大学

234

33,358

0.70%

6

法政大学

221

29,779

0.74%

7

慶應義塾大学

217

28,839

0.75%

8

東海大学

212

29,252

0.72%

9

工学院大学

154

6,237

2.47%

10

帝京大学

151

24,110

0.63%

※1学部学生数＝各大学の情報公開資料による（2025年５月１日現在）

※2輩出率＝株式会社帝国データバンク調査による企業代表数と、各大学が公表する学部学生数をもとに、本学が算出したもの

■多摩に根ざす総合大学として

　 東京都日野市にキャンパスを構える明星大学は、1964年の開学以来、多摩地域とともに歩みながら発展してきました。現在は、ワンキャンパスに9学部12学科1学環が集う総合大学として、「新たな時代を世界の人々と共創する大学」「多摩に根差し、地域に貢献する大学」というビジョンを掲げています。

　また、2025年度からは、起業支援拠点「MEISEI CROSSING BASE（明星クロッシング・ベース）」を中心に、学生の起業・事業創出を支援する取り組みを本格化しました。これらは、これまでの学びの基盤や取り組みの蓄積を土台としながら、学生の挑戦をさらに広げていくためのものです。こうした積み重ねが、今後のさらなる人材輩出につながっていくことを目指しています。

