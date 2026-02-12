こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】歴史と伝統文化の中心地・京都で書道を極めた学生による『卒業制作展』開催
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、文学部日本語日本文学科書道コース及び文学研究科博士前期課程歴史文化専攻による、「卒業制作展」を2月21日（土）から2月23日（月・祝）の3日間にわたり、京都文化博物館（京都市中京区）にて開催します
学生は卒業研究の集大成として「漢字」と「かな」の2作品（六曲屏風、帖･巻子等）を制作し、計55点が展示されます。本学の書道コースは、書道展で毎年優秀校に選ばれるなど、4年間を通じて書の本質を学びます。1回生で「書道とはどういうものか」という基礎を習得した上で、2回生から書道史や理論を学び、古典をベースに作品を創作していきます。臨書から古典をみつめ、読み解くことで実社会にも役立つ集中力と独創性が身に付きます。また、手本を写すだけではなく、創作力を養うことをめざしており、漢字とかなを両方同じ分量で学べることも特徴です。学生たちがこれまで切磋琢磨し合いながら磨き上げた技術と個性が詰まった力作をぜひご覧ください。
【卒業制作展 概要】
日 時：2026年2月21日（土）〜2月23日（月・祝）
10：00〜18：00（最終日は17：00まで）
※入場は閉館30分前まで
場 所：京都文化博物館6階（京都市中京区三条高倉）
入場料：無料
展 示：2025年度 文学部日本語日本文学科書道コース卒業生
文学研究科博士前期課程歴史文化専攻修了生
計28名
漢字・かな作品、六曲屏風、帖･巻子等 計55点
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
学生は卒業研究の集大成として「漢字」と「かな」の2作品（六曲屏風、帖･巻子等）を制作し、計55点が展示されます。本学の書道コースは、書道展で毎年優秀校に選ばれるなど、4年間を通じて書の本質を学びます。1回生で「書道とはどういうものか」という基礎を習得した上で、2回生から書道史や理論を学び、古典をベースに作品を創作していきます。臨書から古典をみつめ、読み解くことで実社会にも役立つ集中力と独創性が身に付きます。また、手本を写すだけではなく、創作力を養うことをめざしており、漢字とかなを両方同じ分量で学べることも特徴です。学生たちがこれまで切磋琢磨し合いながら磨き上げた技術と個性が詰まった力作をぜひご覧ください。
日 時：2026年2月21日（土）〜2月23日（月・祝）
10：00〜18：00（最終日は17：00まで）
※入場は閉館30分前まで
場 所：京都文化博物館6階（京都市中京区三条高倉）
入場料：無料
展 示：2025年度 文学部日本語日本文学科書道コース卒業生
文学研究科博士前期課程歴史文化専攻修了生
計28名
漢字・かな作品、六曲屏風、帖･巻子等 計55点
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/