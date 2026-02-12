【Qoo10ランキング1位獲得】韓国スキンケア「jeisia」、ビューティーワールドジャパン福岡2026に出展決定。サロン専売ラインを初公開
株式会社シアコスメティックは、2026年2月16日（月）から18日（水）までマリンメッセ福岡で開催される「ビューティーワールドジャパン 福岡 2026」へ出展いたします 。
期間中は、Qoo10にてリアルタイムランキング1位※を記録したスキンケアブランド「jeisia（ジェイシア）」の主力製品を展示し、マリンメッセ福岡 A館（ブースNo. X020）にて商談および製品体験会を実施します 。
■出展の背景：ECの実績を背景としたB2B展開の本格化 昨今の日本美容市場における「成分重視」のトレンドを受け、jeisiaは日本のEC市場ですでに高い評価を得ています 。今回の出展では、オンラインでの信頼性を裏付けに、美容サロンや小売店バイヤー向けに「サロン専売品（日本語ラベル版）」を披露し、オフラインB2B販路の拡大を図ります 。
■出展概要と主力製品 ・会場：マリンメッセ福岡 A館 ・小間番号：X020 ・展示製品：高濃度ピュアビタミンCライン
1. リアルビタ9（Real Vita 9） 純粋ビタミンCを安定化させた美容液です 。1回分ずつの個別パウチ（2g×15包）を採用し 、使う瞬間まで鮮度を保つ独自の「2-LOCK TECH」が特徴です 。
2. リアルビタバランスマスク バイオセルロースシートが肌に密着し 、潤いを集中補給するシートマスクです。 「リアルビタ9」との併用によるシナジー効果を提案します 。
■今後の展望 シアコスメティックは、オンライン価格の適正管理（価格アンカーの提示）を通じてパートナー様の利益を保護し 、日本国内のオフライン市場におけるブランド認知を強固なものにしてまいります。
※ランキング実績：2025年10月12日 Qoo10 リアルタイムランキング ビューティー部門1位獲得に基づく 。
