【新宿店 ストレッチ専門店】ホームページリニューアルのお知らせ ～ホットストレッチ 新宿店～
この度、ホットストレッチ新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）のホームページがリニューアル！
今回のリニューアルはどのようなスタッフが施術するのか不安。
というお客様からのお声をいただき、店舗スタッフをホームページで紹介させていただく方向で修正いたしました。
これによりスタッフの顔が見えるため、安心してストレッチを受けていただけるかと思います！
是非ホットストレッチ新宿店をご利用ください。
店舗の最新情報は「 ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」のHPにてご確認いただけます。
【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite（https://unite7.jp/）』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341563/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341563/images/bodyimage2】
【その他おすすめ投稿】
■せなちゃんの施術
（https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/video/7594425300050562324?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7563143149637010951）
■スタッフ紹介
（https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/photo/7592959820026613012?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7563143149637010951）
■施術公開
（https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/video/7585873533817965832?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7563143149637010951）
ホームページよりご予約可能
ホットストレッチ（https://hotstretch.jp/）
下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
■Instagram
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
店 舗 名：ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
今回のリニューアルはどのようなスタッフが施術するのか不安。
というお客様からのお声をいただき、店舗スタッフをホームページで紹介させていただく方向で修正いたしました。
これによりスタッフの顔が見えるため、安心してストレッチを受けていただけるかと思います！
是非ホットストレッチ新宿店をご利用ください。
店舗の最新情報は「 ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）」のHPにてご確認いただけます。
【会社概要】ホットストレッチ株式会社（https://hotstretch.jp/）
本社：東京都新宿区住吉町6-5 岡本ビル5F
代表取締役社長の中野 琴佳は『Unite（https://unite7.jp/）』を通じて、
媚びない、迷わない、凛とした“女前な”生き方を発信中。
目指すのは「女性が尊重される社会」の実現です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341563/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341563/images/bodyimage2】
【その他おすすめ投稿】
■せなちゃんの施術
（https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/video/7594425300050562324?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7563143149637010951）
■スタッフ紹介
（https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/photo/7592959820026613012?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7563143149637010951）
■施術公開
（https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku/video/7585873533817965832?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7563143149637010951）
ホームページよりご予約可能
ホットストレッチ（https://hotstretch.jp/）
下記、ホットストレッチ新宿店の各種SNSアカウント
https://www.instagram.com/hotstretch.shinjuku/
■X（旧Twitter）
https://x.com/hotstretch_sj
■TikTok
https://www.tiktok.com/@hotstretch_shinjuku
■threads
https://www.threads.com/@hotstretch.shinjuku
店 舗 名：ホットストレッチ 新宿店（https://hotstretch.jp/shinjuku/）
住所：東京都新宿区西新宿７－１２－３小島ビル ２F
営業時間：11：00～23：00（22：00） 年中無休
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ