日本の戦略コンサルティング市場規模・シェアレポート、成長要因および予測 2025年～2035年
KD Market Insightsは、「日本の戦略コンサルティング市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
市場概要
日本の戦略コンサルティング市場は、企業が長期的な企業戦略の策定、業務最適化、デジタルトランスフォーメーションの推進、リスク管理、新市場への拡大を行うことを支援するアドバイザリーサービスで構成されています。戦略コンサルティング企業は、企業再編、M&Aアドバイザリー、成長戦略、デジタル戦略、ESGアドバイザリー、オペレーショナルエクセレンスなどのサービスを通じて、民間および公共部門の顧客を支援しています。
日本のコンサルティング市場は過去10年間で大きく進化し、従来型の経営アドバイザリーから、テクノロジーを活用したデータ主導型の戦略コンサルティングへと移行してきました。構造的な経済改革、グローバル化、人口動態の変化により、日本企業は競争力とイノベーションを強化するために外部の専門知識を求めています。デジタルディスラプション、サプライチェーン再構築、カーボンニュートラル目標、グローバル展開への対応において、戦略コンサルティングの重要性はますます高まっています。
市場規模およびシェア
日本の戦略コンサルティング市場は約80億～100億米ドルと推定されており、中国を除くアジア最大級のコンサルティング市場の一つです。同市場は、デジタルトランスフォーメーション施策および企業再編活動に牽引され、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。
大企業および多国籍企業がコンサルティング支出の大半を占めており、特に自動車、製造業、金融サービス、通信分野で顕著です。金融サービスおよび産業分野が需要の大きな割合を占める一方、テクノロジーおよびヘルスケア分野は最も成長が速いセグメントの一つです。東京は依然として主要なコンサルティング拠点ですが、地域需要も徐々に拡大しています。
主な成長要因
デジタルトランスフォーメーションの推進：日本企業はデジタル導入を加速しており、IT近代化およびイノベーションに関する戦略的支援を必要としています。
高齢化および労働力不足：企業は生産性向上や自動化推進のためにコンサルティング専門知識を求めています。
コーポレートガバナンス改革：株主価値および透明性への重視が高まり、戦略および再編アドバイザリーの需要を押し上げています。
サステナビリティおよびESG対応：カーボンニュートラルへの取り組みには戦略的計画および業務変革が必要です。
グローバル展開およびM&A活動：日本企業は引き続きクロスボーダー買収や国際的成長を追求しています。
