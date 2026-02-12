海底通信・石油ガス・構造物監視で採用加速、金属管入り光ファイバー市場は年平均5.0%成長
金属管入り光ファイバーは、光ファイバーを金属チューブ内に封入する技術であり、主に機械的損傷や湿度、温度変動、化学的腐食などの環境要因からファイバーを保護することを目的としている。金属チューブには通常、ステンレス鋼などの耐腐食性材料が使用されており、内部には緩衝材が充填され、ファイバーの柔軟性や引張強度が向上されている。FIMTは、通信、センシング、産業用途など幅広い分野で使用されており、特に高い信頼性と長寿命が求められる過酷な環境において、その有効性が発揮されている。
業界の特徴と技術的優位性
金属管入り光ファイバー（FIMT）は、光ファイバーを金属チューブで保護することで、過酷な環境下でも高い信頼性と耐久性を確保する技術である。特に物理的衝撃や湿度、化学腐食、極端な温度変化といった外的ストレスに強く、長期間にわたって安定した性能を発揮することができる。金属チューブにはステンレス鋼や耐食性合金が用いられ、内部には緩衝材が充填されるため、ファイバーの可撓性と引張強度が大きく向上する。近年では光通信のインフラ整備のみならず、センシングや産業用モニタリングにも用途が広がり、特に石油・ガス、電力、海底通信分野において重要な構成要素となっている。
市場動向と応用分野の拡大
FIMT技術の市場は、インフラの老朽化対策やスマートシティ構想の進展とともに、安定した成長傾向を示している。とりわけ、光ファイバーを長距離にわたり安全に敷設する必要がある分野では、その耐久性と施工性が評価されており、採用が加速している。また、分布型センサーとの組み合わせにより、リアルタイムでの温度・ひずみ監視が可能となり、安全性や予知保全へのニーズにも対応している。これにより、従来の通信ケーブル用途に加え、構造物監視、防災システム、エネルギー管理などへの応用が進んでいる。
成長を支える市場の推進要因
金属管入り光ファイバーの需要を後押ししている要因の一つは、「高信頼性」と「長寿命」への要求である。特に遠隔地や海底、地下といった人の手が届きにくい場所では、一度設置すれば長期間メンテナンスフリーで動作することが期待されるため、FIMTの利点が際立つ。また、産業界全体でのIoT化の進行により、センサーとの一体化が進み、情報収集と同時に制御系統への応答性が求められるようになっている。このような高度な要求にも、FIMTは機械的・環境的安定性で応えることが可能である点が、持続的な需要の鍵となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界金属管入り光ファイバー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564332/fiber-in-metal-tubes--fimt）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2031年までにグローバル金属管入り光ファイバー市場規模は3.68億米ドルに達すると予測されている。
図. 金属管入り光ファイバー世界総市場規模
図. 世界の金属管入り光ファイバー市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、金属管入り光ファイバーの世界的な主要製造業者には、AFL、ZTT Group、Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable、Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company、Prysmian Group、Hengtong Group、Luna Innovations、NBG、Solifos、Hunan GL Technologyなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約69.0%の市場シェアを持っていた。
