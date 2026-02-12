ANPRシステム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月02に「ANPRシステム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ANPRシステムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ANPRシステム市場の概要
ANPRシステム市場に関する当社の調査レポートによると、ANPRシステム市場規模は 2035 年に約 58.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ANPRシステム市場規模は約 30.4億米ドルとなっています。ANPRシステムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ANPRシステム市場シェアの成長は、世界的な車両密度の増加に伴い、効果的な交通管理と犯罪削減のための厳格な取り締まりの必要性が高まっていることに起因しています。これが世界中でANPRシステムの導入を促進しているのです。
ANPRシステムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/anpr-system-market/116523
ANPRシステムに関する市場調査によると、AI、クラウド、機械学習、IoTといった先進技術の統合により、混雑時や困難な条件下でのANPRシステムの性能が向上し、市場での受け入れが進むため、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、ハードウェア、ソフトウェア、およびシステム統合にかかる初期費用が高いことが、今後数年間の市場成長を抑制する要因となる見込みです。
ANPRシステム市場セグメンテーションの傾向分析
ANPRシステム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ANPRシステムの市場調査は、コンポーネント別、アプリケーション別、エンドユーザー別、デプロイメントタイプ別、車両タイプ別と地域別に分割されています。
ANPRシステム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-116523
車両タイプ別に基づいて、ANPRシステム市場は乗用車と商用車（トラック、バス）に分割されています。このうち、乗用車が予測期間中に市場シェアの75%を占め、市場を牽引すると予想されています。その理由は、乗用車の車両密度が高いことにあります。トラックやその他の商用車と比較して、道路を走行する登録車両の大部分を乗用車が占めているためです。これが、乗用車におけるANPRシステムの利用拡大につながっています。
ANPRシステムの地域市場の見通し
ANPRシステム市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域市場が予測期間中に市場を牽引すると予想されています。膨大な車両台数と都市化の進展による自動車所有率の上昇が、予測期間中のアジア太平洋地域におけるナンバープレート自動認識システム（ANPRシステム）の導入を促進する要因となるでします。
経営層の意思決定に役立つ戦略的洞察を得るため、ANPRシステム市場調査レポートの試読版をご請求ください: https://www.sdki.jp/trial-reading-request-116523
ANPRシステムの競争のランドスケープ
当社のANPRシステム市場調査報告書によると、最も著名な世界の主要なプレーヤーは次のとおりです:
● Bosch Security Systems
● Genetec Inc.
● Siemens AG
● Kapsch TrafficCom AG
● Vivotek Inc.
これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです:
● NEC Corporation
● Hitachi Ltd.
● Fujitsu Limited
● VIVOTEK
● Plate Recognizer
会社概要：
SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。
配信元企業：SDKI Analytics
プレスリリース詳細へ