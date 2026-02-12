日本の薬局自動化機器市場規模・シェアレポート、成長および予測 2025年～2035年
KD Market Insightsは、「日本の薬局自動化機器市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の薬局自動化装置市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）10.5％を記録し、2035年末までに7億8,590万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は3億5,590万米ドルでした。
日本の薬局自動化機器市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーションおよび将来展望
日本の薬局自動化機器市場は、医療提供者が効率性、正確性、患者安全性の向上を目的として先進技術の導入を進める中で、着実に拡大しています。薬局自動化機器には、自動調剤システム、医薬品の包装・ラベリング機器、ロボット処方箋充填システム、自動保管・検索システム、薬局業務管理ソフトウェアなどが含まれます。日本の医療制度が高齢化の進行や人材不足による圧力に直面する中、自動化は病院、調剤薬局、介護施設にとって戦略的な優先事項となっています。
市場規模およびシェア
日本は世界有数の医療市場の一つであり、薬局自動化機器は医療技術投資の中で拡大する割合を占めています。本市場は数十億円規模で評価されており、今後10年間にわたり安定した年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。成長は、年間処方箋枚数の増加、人件費の上昇、投薬ミス最小化の必要性によって支えられています。
現在、病院薬局が最大の市場シェアを占めています。これは、処方箋量の多さや複雑な医薬品管理要件によるものです。大規模医療機関は、業務効率化および運営負担軽減のために、ロボット調剤システムや自動医薬品保管装置の導入を先行しています。一方で、処方箋枚数の増加や競争激化を背景に、小売薬局も自動化技術への投資を拡大しています。さらに、介護施設や専門クリニックも重要な需要セグメントとして台頭しています。
製品別では、自動調剤システムおよびロボット処方箋充填機が売上の大きな割合を占めています。高い処方箋処理能力を必要とする施設では、医薬品包装・ラベリングシステムも広く導入されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341633/images/bodyimage1】
成長要因
日本の薬局自動化機器市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
高齢化の進行および処方箋枚数の増加
日本は世界でも最も高齢化が進んだ国の一つであり、心血管疾患、糖尿病、呼吸器疾患などの慢性疾患の有病率が高まっています。高齢患者は複数の医薬品を必要とする場合が多く、処方箋枚数が増加しています。自動化は、精度を維持しながら増大する需要に対応する手段となっています。
医療分野における人材不足
日本では、特に地方において薬剤師や医療従事者の不足が課題となっています。自動化技術は手作業の負担を軽減し、薬剤師が服薬指導や臨床業務により多くの時間を割けるようにします。これにより、薬局全体の生産性とサービス品質が向上します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341633/images/bodyimage1】
