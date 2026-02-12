連続式プラスチック熱分解プラント市場：原料タイプ別、製品タイプ別、技術別、反応器タイプ別、プラント容量別、用途別－2026年から2032年までの世界予測
連続式プラスチック熱分解プラント市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.53%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、連続式プラスチック熱分解プラント市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「連続式プラスチック熱分解プラントレポート」では技術革新、規制要件、資本配分手法の収束が、プラスチック熱分解プロジェクトの経済性とパートナーシップモデルに与える変革を言及するほか、2025年までに施行された関税が、熱分解プロジェクトの原料調達戦略、貿易フロー、商業リスク管理にどのような変革をもたらしているかの評価を分析します。
世界の連続式プラスチック熱分解プラント市場規模は、2025年に3億5,110万米ドルと評価され、2026年の3億8,238万米ドルから2032年には6億6,440万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1912873-continuous-plastic-pyrolysis-plant-market-by.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 連続式プラスチック熱分解プラント市場原料タイプ別
第9章 連続式プラスチック熱分解プラント市場：製品タイプ別
第10章 連続式プラスチック熱分解プラント市場：技術別
第11章 連続式プラスチック熱分解プラント市場反応器タイプ別
第12章 連続式プラスチック熱分解プラント市場プラント容量別
第13章 連続式プラスチック熱分解プラント市場：用途別
第14章 連続式プラスチック熱分解プラント市場：地域別
第15章 連続式プラスチック熱分解プラント市場：グループ別
第16章 連続式プラスチック熱分解プラント市場：国別
第17章 米国連続式プラスチック熱分解プラント市場
第18章 中国連続式プラスチック熱分解プラント市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・連続式プラスチック熱分解プラントが循環型原料サプライチェーンにおいて重要な理由は何ですか？
従来の廃棄物管理と次世代循環型原料戦略の架け橋となり、使用済みポリマーを実用的な化学原料ストリームやエネルギーキャリアに変換します。
・2025年までに施行された関税が熱分解プロジェクトに与える影響は何ですか？
プラスチック原料および熱分解由来製品のコスト構造と貿易動向に影響を与え、開発者が現地廃棄物原料の確保や供給契約の再交渉を促しています。
・地域ごとの動向が連続熱分解プラントに与える影響は何ですか？
アメリカ大陸では、石油化学インフラと廃棄物処理に対する規制圧力が熱分解の生産物を地元の製油所や化学メーカーと結びつける機会を生み出しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
